Uno de los casos sospechos de hantavirus da positivo, elevando a 6 los casos confirmados

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Ginebra, 9 may (EFE).- Uno de los casos sospechos de hantavirus, correspondiente a un persona que se encontraba en el crucero donde se declaró un brote de esta enfermedad, dio positivo en la prueba de PCR, elevando a seis los casos confirmados, según el último boletín sobre esta situación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según la información oficial de la organización, hasta el 8 de mayo se han notificado un total de ocho casos (seis confirmados y dos probables), incluidas tres muertes (dos confirmadas y una probable).

Esas cifras indican una tasa de letalidad del 38 % para el virus Andes, una variante del hantavirus, con la singularidad de que es la única que se conoce como transmisible en limitados casos entre personas.

El portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, confirmó en un comentario remitido a EFE que ninguno de los pasajeros o miembros de la tripulación que están actualmente en el barco presenta síntoma alguno hasta hoy, sábado.

«Los expertos de la OMS y otros expertos a bordo están realizando la evaluación médica de cada persona en el barco para reunir información sobre el riesgo de infección», señaló.

Por otra parte, la OMS indicó en su boletín que se están llevando a cabo investigaciones adicionales sobre la posible exposición del primer caso y el origen del brote, en colaboración con las autoridades de Argentina y Chile.

«El brote se está gestionando mediante una respuesta internacional coordinada, que incluye investigaciones epidemiológicas exhaustivas, aislamiento de casos y gestión clínica, evacuaciones médicas, pruebas de laboratorio y rastreo y seguimiento internacional de contactos», resumió la OMS. EFE

is/Rcf