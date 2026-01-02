Unos 40 muertos por el incendio de un bar en una lujosa estación de esquí suiza

Alrededor de 40 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en plenas celebraciones de Año Nuevo en el incendio de un bar en la lujosa estación de esquí suiza de Crans-Montana, «una de las peores tragedias» del país según las autoridades.

El fuego se desató alrededor de la 01H30 (00H30 GMT) del jueves en el popular bar Le Constellation, con una capacidad para 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, según el sitio web de Crans-Montana. Era muy frecuentado por turistas extranjeros, especialmente por jóvenes.

«Registramos una cuarentena de fallecidos y cerca de 115 heridos, la mayoría graves», reportó el jefe de la policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler.

Interrogado por la AFP durante un viaje a la estación de esquí alpina, el embajador italiano en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, informó de un balance de 47 muertos, que las autoridades suizas no han confirmado.

El jueves por la noche, centenares de personas se reunieron en silencio bajo el frío glacial para rendir homenaje a las víctimas.

Mathys, de la vecina localidad de Chermignon-d’en-Bas, dijo a la AFP durante la vigilia: «Es un bar donde nos reunimos con muchos amigos, casi todos los fines de semana. (…) Pensamos que solo era un pequeño incendio, pero cuando llegamos allí, era una tragedia. Esa es la única palabra que puedo usar para describirlo: el apocalipsis».

– «Pánico» –

Las autoridades cantonales indicaron que investigan las causas del incendio, pero descartaron la hipótesis de un atentado.

El ministro regional de Valais encargado de la seguridad, Stéphane Ganzer, precisó que se registró una explosión, pero que había sido consecuencia del fuego en el local.

Testigos describieron escenas de horror: algunas personas intentaron romper las ventanas del bar para escapar, mientras que otras, cubiertas de quemaduras, se lanzaban a la calle.

«Yo mismo me he enfrentado a situaciones extremas, a imágenes que no son precisamente las que uno espera en un día de Año Nuevo», lamentó Ganzer, mientras que el presidente suizo, Guy Parmelin, calificó el siniestro como «una de las peores tragedias que ha vivido» el país.

El servicio de urgencias del principal hospital del Valais se saturó, por lo que algunos heridos fueron trasladados a Lausana, Ginebra o Zúrich, e incluso a Francia e Italia.

La fiscal general del cantón, Béatrice Pilloud, indicó que se movilizaron importantes recursos «para identificar a las víctimas y devolver sus cuerpos a las familias», aunque «puede llevar varios días».

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo estar «profundamente entristecida» e indicó en X que sus equipos estaban en contacto con las autoridades suizas para prestarles asistencia.

– «Incendio generalizado» –

Situado en la planta baja de un edificio, el bar Le Constellation cuenta con un sótano donde se organizan fiestas y eventos.

Fuentes indicaron el jueves a la AFP que los propietarios del bar son una pareja de nacionalidad francesa. Según un familiar, resultaron ilesos, pero siguen sin poder ser localizados.

Las autoridades creen que entre las víctimas hay varios extranjeros, ya que la fama internacional del resort de Crans-Montana atrae habitualmente a turistas de todo el mundo.

Sin embargo, aún no han dado ninguna información sobre su identidad.

Nueve franceses se encuentran entre los heridos y otros ocho aún no han sido localizados, reportó el jueves la cancillería de su país, mientras que el jefe de la diplomacia italiana indicó que «una quincena» de sus ciudadanos resultaron lesionados y otros seguían desaparecidos.

– «En estado de shock» –

Varios testimonios difundidos por diferentes medios suizos, franceses e italianos coinciden en la posible causa del siniestro. Según ellos, unas bengalas pirotécnicas puestas en la parte superior de botellas de champán y que el personal del sitio sostenía en alto provocaron el incendio al tocar el techo.

Estos mismos testigos precisaron que se trataba de un «espectáculo» habitual en el local.

«Me parece que había unas señoras, camareras, con botellas de champán con pequeñas bengalas. Se acercaron demasiado al techo y, de repente, se incendió», contó Axel, presente en el momento de la tragedia, al medio italiano Local Team.

«Estoy en shock», añadió Alexis Laguerre, un joven que pasaba con unos amigos por delante del bar cuando vieron humo y luego llamas, al canal de televisión público suizo RTS.

«La gente corría a través de las llamas… Había gente intentando abrir las ventanas con sillas», relató.

«No encuentro a mi hijo, nadie sabe dónde está», dijo además entre lágrimas al diario 24 Heures una madre en un centro de convenciones habilitado para la búsqueda de los desparecidos.

