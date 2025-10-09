UNRWA celebra alto el fuego y recuerda que tiene provisiones para alimentar a Gaza 3 meses

Ginebra, 9 oct (EFE).- La Agencia de la ONU para los Refugiados (UNRWA), principal organización de Naciones Unidas con presencia en Gaza, celebró el alto el fuego logrado entre Israel y Hamás y recordó que tiene provisiones suficientes para alimentar a toda la población gazatí durante tres meses, una vez que el acuerdo se traduzca en el desbloqueo a la entrada de ayuda humanitaria.

«El acuerdo para lograr por fin un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes supone un enorme alivio. Dará un respiro a las personas que han sobrevivido a terribles bombardeos, desplazamientos, pérdidas y dolor durante dos largos años», destacó el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, en X.

Añadió que los equipos de Gaza en la Franja son esenciales para la aplicación del acuerdo, así como para que vuelvan a ofrecerse servicios básicos en materia de protección sanitaria y educación.

«Hay más de 660.000 niños que esperan con impaciencia poder volver a la escuela, y los maestros de UNRWA están preparados para ayudarles a hacerlo realidad», añadió en su cuenta oficial en la red social.

Lazzarini también hizo un llamamiento a que todos los Estados miembros apoyen a UNRWA en su labor de asistencia a las personas necesitadas «durante el crítico periodo que se avecina». EFE

abc/ah