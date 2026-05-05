Uruguay activa una alerta pública por las bajas temperaturas

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Montevideo, 5 may (EFE).- El Gobierno de Uruguay decretó una alerta pública de nivel rojo ante el descenso de las temperaturas y desde este jueves evacuará de forma obligatoria a las personas sintecho.

Así lo anunció este martes en una conferencia de prensa el secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, quien explicó que se procederá de una forma similar a la del año pasado.

«Tal cual como fue el año anterior, se comienza a trabajar en el mismo marco en donde vamos a proceder a la evacuación obligatoria de las personas en situación de calle. Esto se va desplegar a nivel nacional desde el día jueves», explicó.

Apuntó que se abrirán centros de evacuados en dos lugares puntuales y que próximamente se sumarán otros. Uno de ellos será en el centro de Montevideo y otro a las afueras de la capital.

«La policía nacional va a ser parte muy importante de este trabajo junto con los equipos del Ministerio de Desarrollo Social a la hora de llevar adelante este decreto», puntualizó Sánchez.

Y añadió: «Las personas que están viviendo a la intemperie, debido a que corre riesgo su salud y que tienen ademas un componente importante de vunerabilidad social, las vamos a ir trasladando».

En el año 2025, Uruguay decretó la alerta pública de nivel rojo el 23 de junio.

Desde ese día, las autoridades procedieron a trasladar a centros de evacuación a las personas sin hogar, haciéndolo incluso si estas se resistían, dando cuenta a la Justicia.

Este martes, el Instituto Uruguayo de Meteorología informó que en esta misma «se prevé el inicio de un período de inestabilidad que afectará al país, con tormentas fuertes (puntualmente severas), lluvias de variada intensidad y vientos fuertes».

Desde la noche del miércoles 6 de mayo y hasta la madrugada del viernes 8 un frente frío ingresará al país, generando tormentas fuertes -algunas severas- y lluvias abundantes en todo el territorio.

«Durante las tormentas se podrán registrar: intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes (puntualmente copiosas), rachas de viento muy fuertes y ocasional caída de granizo», explicó.

Mientras tanto, desde el viernes 8 y hasta la mañana del domingo 10 de mayo, «se espera un aumento del viento debido a la profundización de un ciclón extratropical sobre el océano Atlántico».

En concordancia con esto, se prevé un descenso marcado de temperatura, generando bajas sensaciones térmicas. EFE

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