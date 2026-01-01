Varios muertos y heridos en un incendio en la estación suiza de esquí de Crans Montana

1 minuto

Redacción internacional, 1 ene (EFE).- Una explosión y el incendio posterior en un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana ha provocado varios muertos y heridos, según informes policiales citados por la prensa del país.

El incendio, muy violento según la Policía, se produjo tras varias explosiones aproximadamente a las 1.30 de la mañana, durante la fiesta de año nuevo que se celebraba en un bar de la localidad, aunque por el momento se trabaja con la hipótesis del accidente. EFE

int/lab/alf