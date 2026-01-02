Apoyo internacional para recibir a las personas heridas en el incendio de Crans-Montana

Polonia dice estar dispuesta a proporcionar atención médica especializada a 14 heridos graves. Keystone-SDA

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

Tras el incendio mortal en un bar de Crans-Montana al sur de Suiza, 14 personas heridas serán trasladadas a Polonia. Tras una petición de Suiza, Polonia está dispuesta a tratarlos en sus hospitales, declaró el viernes el primer ministro Donald Tusk.

2 minutos

Keystone-SDA Otros idiomas: 2 English en Poland ready to welcome 14 injured people from Crans-Montana leer más Poland ready to welcome 14 injured people from Crans-Montana

Deutsch de 14 Verletzte aus Crans-Montana werden nach Polen verlegt original leer más 14 Verletzte aus Crans-Montana werden nach Polen verlegt

En un mensaje en la plataforma de redes sociales X, Tusk expresó sus «más profundas condolencias» a las familias y seres queridos de las víctimas del incendio del bar de Nochevieja en Crans-Montana. Añadió que Polonia estaba dispuesta a proporcionar atención médica especializada a 14 personas gravemente heridas.

Alrededor de 40 personas han muerto y 115 han resultado gravemente heridas, muchas jóvenes, después de que un incendio arrasara el bar «Le Constellation» en la estación de esquí suiza de Crans-Montana, en el sur de Suiza, el 1 de enero.

Mostrar más

Mostrar más Incendio en Crans-Montana: el número de muertos podría aumentar Este contenido fue publicado en El balance de víctimas no ha variado – 40 muertos y 115 heridos graves – pero podría aumentar, según un funcionario suizo. leer más Incendio en Crans-Montana: el número de muertos podría aumentar

Las personas heridas han sido trasladadas a varios hospitales de Suiza, incluidos Sion, Lausana, Berna, Ginebra y Zúrich. Otros países vecinos han ofrecido ayuda especializada.

Otras tres personas heridas están siendo tratadas en Francia en hospitales de Lyon y París. Se trata de dos ciudadanos franceses y un ciudadano suizo, según una fuente diplomática francesa.

El Ministerio de Sanidad francés ha puesto a disposición 19 camas, 15 para adultos y cuatro para niños, para acoger a los heridos a petición de las autoridades suizas, dijo un portavoz del Quai d’Orsay a France Info TV.

Varias personas heridas también han sido trasladadas a Italia y Alemania. Croacia también ha ofrecido asistencia médica a Suiza. El país ha ofrecido acoger a diez pacientes. Davor Spevec, subdirector de Protección Civil, dijo que estaban respondiendo a una solicitud de ayuda de Suiza. Ahora están a la espera de una decisión de las autoridades suizas para organizar el transporte y los pasos posteriores.

Un equipo de especialistas de Israel también ayudará a las autoridades suizas a identificar a las víctimas del incendio en Crans-Montana. El equipo, que pertenece a la Cruz Roja israelí, llegó a Crans-Montana el jueves, informó el viernes la agencia de noticias italiana Adnkronos.

Los equipos de emergencia se especializan en la identificación de cuerpos carbonizados.

Mostrar más

Mostrar más «Alrededor de cuarenta personas fallecidas» en el incendio en un bar en Crans-Montana, Suiza Este contenido fue publicado en Alrededor de cuarenta personas perdieron la vida y otras 115 están gravemente heridas a causa del incendio ocurrido en un bar de la conocida estación turística de Crans-Montana, en el cantón del Valais en Suiza. leer más «Alrededor de cuarenta personas fallecidas» en el incendio en un bar en Crans-Montana, Suiza

Información adaptada al español por Patricia Islas

Los preferidos del público Los más discutidos