Apoyo internacional para recibir a las personas heridas en el incendio de Crans-Montana

Tras el incendio mortal en un bar de Crans-Montana al sur de Suiza, 14 personas heridas serán trasladadas a Polonia. Tras una petición de Suiza, Polonia está dispuesta a tratarlos en sus hospitales, declaró el viernes el primer ministro Donald Tusk.
En un mensaje en la plataforma de redes sociales X, Tusk expresó sus «más profundas condolencias» a las familias y seres queridos de las víctimas del incendio del bar de Nochevieja en Crans-Montana. Añadió que Polonia estaba dispuesta a proporcionar atención médica especializada a 14 personas gravemente heridas.
Alrededor de 40 personas han muerto y 115 han resultado gravemente heridas, muchas jóvenes, después de que un incendio arrasara el bar «Le Constellation» en la estación de esquí suiza de Crans-Montana, en el sur de Suiza, el 1 de enero.
Las personas heridas han sido trasladadas a varios hospitales de Suiza, incluidos Sion, Lausana, Berna, Ginebra y Zúrich. Otros países vecinos han ofrecido ayuda especializada.
Otras tres personas heridas están siendo tratadas en Francia en hospitales de Lyon y París. Se trata de dos ciudadanos franceses y un ciudadano suizo, según una fuente diplomática francesa.
El Ministerio de Sanidad francés ha puesto a disposición 19 camas, 15 para adultos y cuatro para niños, para acoger a los heridos a petición de las autoridades suizas, dijo un portavoz del Quai d’Orsay a France Info TV.
Varias personas heridas también han sido trasladadas a Italia y Alemania. Croacia también ha ofrecido asistencia médica a Suiza. El país ha ofrecido acoger a diez pacientes. Davor Spevec, subdirector de Protección Civil, dijo que estaban respondiendo a una solicitud de ayuda de Suiza. Ahora están a la espera de una decisión de las autoridades suizas para organizar el transporte y los pasos posteriores.
Un equipo de especialistas de Israel también ayudará a las autoridades suizas a identificar a las víctimas del incendio en Crans-Montana. El equipo, que pertenece a la Cruz Roja israelí, llegó a Crans-Montana el jueves, informó el viernes la agencia de noticias italiana Adnkronos.
Los equipos de emergencia se especializan en la identificación de cuerpos carbonizados.
