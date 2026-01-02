14 Verletzte aus Crans-Montana werden nach Polen verlegt

Keystone-SDA

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana werden 14 Verletzte nach Polen verlegt. Auf Ersuchen der Schweiz sei Polen bereit, die Menschen in polnischen Spitälern zu behandeln, gab Regierungschef Donald Tusk am Freitag im Kurznachrichtendienst X bekannt.

(Keystone-SDA) Den Familien und Freunden der Opfer sprach er sein Beileid aus. Zugleich sicherte er die Solidarität Polens zu.

Weitere drei Verletzte wurden nach Frankreich verlegt, in Spitäler in Lyon und Paris. Darunter sind laut französischen Angaben zwei Franzosen und ein Schweizer.

«Das Gesundheitsministerium hat 19 Betten bereitgestellt, 15 für Erwachsene und 4 für Kinder, um auf Anfrage der Schweizer Behörden Verletzte aufnehmen zu können», sagte ein Sprecher gegenüber France Info TV.