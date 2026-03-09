El director ejecutivo de UBS, Sergio Ermotti, ganó 14,9 millones de francos suizos en 2025

Sergio Ermotti, CEO del banco suizo UBS. Keystone-SDA

El director ejecutivo de UBS, Sergio Ermotti, recibió una remuneración total de 14,9 millones de francos suizos (unos 19 millones de dólares) el año pasado, la misma cantidad que en 2024.

Su salario consta de una parte fija de 2,8 millones de francos suizos y una parte variable de 12,1 millones, según el informe anual del principal banco suizo publicado hoy.

El conjunto del consejo de administración recibió una remuneración total de 145,3 millones de francos suizos durante el año pasado, frente a los 143,6 millones de 2024.

El componente variable de la remuneración de un director general se compone de dos partes: una bonificación (también conocida como programa de incentivos anuales o remuneración variable inmediata) y un plan de incentivos a largo plazo (también conocido como remuneración variable diferida).

La bonificación que se paga a los directores generales puede depender de los beneficios o los ingresos de la empresa, o de ambos.

