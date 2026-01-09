En memoria de las víctimas del incendio en Crans-Montana

El viernes 9 de enero a las 14:00 horas (tiempo local de Suiza) se observó un minuto de silencio en todo el país en memoria de las 40 víctimas del incendio ocurrido en un bar en Crans-Montana en las primeras horas de este 2026.

El incendio en el bar Le Constellation durante las primeras horas del Día de Año Nuevo cobró la vida de 40 personas y dejó 116 heridos.

Más de 1.000 personas se reunieron para un servicio conmemorativo en Martigny, en el cantón del Valais. Entre los asistentes se encontraban autoridades gubernamentales y políticos de Suiza y del extranjero.

Imágenes del servicio conmemorativo, proporcionadas por las emisoras públicas suizas RTS y SRF, unidades hermanas de Swissinfo, el servicio internacional de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SSR.

La actualización informativa sobre este terrible incidente en el suroeste suizo que ha dado vuelta al mundo, en este artículo:

Mostrar más Habitar Homenaje a las víctimas y detención preventiva del propietario del bar de la tragedia de Crans-Montana Este contenido fue publicado en Las investigaciones continúan para elucidar las causas del incendio que provocó la muerte de 40 personas y 119 personas heridas, Una causa penal se ha abierto contra los dueños del bar y han sido identificados todos los cuerpos. leer más Homenaje a las víctimas y detención preventiva del propietario del bar de la tragedia de Crans-Montana

Versión en español: Patricia Islas

