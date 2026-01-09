En memoria de las víctimas del incendio en Crans-Montana
El viernes 9 de enero a las 14:00 horas (tiempo local de Suiza) se observó un minuto de silencio en todo el país en memoria de las 40 víctimas del incendio ocurrido en un bar en Crans-Montana en las primeras horas de este 2026.
El incendio en el bar Le Constellation durante las primeras horas del Día de Año Nuevo cobró la vida de 40 personas y dejó 116 heridos.
Más de 1.000 personas se reunieron para un servicio conmemorativo en Martigny, en el cantón del Valais. Entre los asistentes se encontraban autoridades gubernamentales y políticos de Suiza y del extranjero.
Imágenes del servicio conmemorativo, proporcionadas por las emisoras públicas suizas RTS y SRF, unidades hermanas de Swissinfo, el servicio internacional de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SSR.
La actualización informativa sobre este terrible incidente en el suroeste suizo que ha dado vuelta al mundo, en este artículo:
Mostrar más
Homenaje a las víctimas y detención preventiva del propietario del bar de la tragedia de Crans-Montana
Versión en español: Patricia Islas
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.