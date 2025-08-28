Firme la condena por violación a Tariq Ramadan en Suiza

La sentencia condenatoria contra Ramadan había sido dictada inicialmente por el Tribunal de Justicia de Ginebra.
En su sentencia de apelación, la máxima instancia judicial de Suiza, el Tribunal Federal, rechazó la alegación del recurrente de valoración arbitraria de las pruebas. También rechazó los argumentos procesales de Ramadan.
El máximo tribunal penal suizo concluyó que «las quejas formuladas por el recurrente no pueden demostrar que la sentencia de Ginebra se basara en una valoración arbitraria de las pruebas o en un estado de cosas insostenible». No hay pruebas de que se haya violado la presunción de inocencia.
En 2024, el tribunal de Ginebra condenó a Tariq Ramadan a tres años de prisión, uno de ellos entre rejas. Concluyó que el islamólogo era culpable de violación y coacción sexual a una mujer a la que conoció en un hotel de Ginebra en octubre de 2008.
Mostrar más
Mostrar más
El islamólogo Tariq Ramadan condenado a tres años de cárcel por violación en Suiza
Este contenido fue publicado en
El islamólogo suizo Tariq Ramadan, acusado por varias mujeres en Suiza y en Francia, fue condenado por primera vez a tres años de cárcel por violación de una mujer, en una decisión en segunda instancia de la justicia de Ginebra.
Recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anunciado
Tariq Ramadan recurrirá su condena por violación en Suiza ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), según informaron sus abogados el jueves, poco después de que el Tribunal Federal rechazara su recurso.
«La defensa toma nota de la decisión del Tribunal Federal y la impugna. […] La última palabra la tendrá ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», precisaron en un comunicado.
Procedimientos en Francia En Francia, cuatro mujeres también acusan a Tariq Ramadan de violación entre 2009 y 2016. Su juicio debería celebrarse en marzo de 2026 en París.
Tariq Ramadan es nieto del fundador egipcio de los Hermanos Musulmanes, Hassan el-Banna. Su padre, Saïd, se refugió en Suiza en 1954. Antes de convertirse en una figura mediática y captar el interés de parte de la juventud musulmana con sus discursos y su talento oratorio, Tariq Ramadan enseñó durante algunos años en Ginebra, contextualiza al respecto la Radio y Television Suiza en francés RTSEnlace externo, unidad hermana de Swissinfo.
Adaptación al español de Patricia Islas
Los preferidos del público
Mostrar más
Democracia suiza
Törbel, donde los terrenos comunales de los Alpes suizos pasaron a ser conocidos por todo el mundo
¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?
¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.
Glencore anuncia inversiones millonarias en cobre en Argentina
Este contenido fue publicado en
El gigante comercializador de materias primas Glencore, con sede en Zug, planea invertir más de 12.000 millones de dólares en la ampliación de dos plantas de producción de cobre en Argentina.
Trump exigió pagos directos a Suiza durante una llamada con la presidenta Keller-Sutter
Este contenido fue publicado en
Durante la conversación telefónica entre Karin Keller-Sutter y Donald Trump el 31 de julio, Trump exigió pagos directos a Suiza, según una investigación del diario SonntagsBlick.
Los aranceles estadounidenses ponen en peligro 100.000 puestos de trabajo en Suiza
Este contenido fue publicado en
Los aranceles estadounidenses del 39 % sobre las importaciones suizas afectarán directamente a 100.000 puestos de trabajo, principalmente en los sectores de la relojería, la maquinaria, los metales y la alimentación, advierte economiesuisse.
La película japonesa Tabi to Hibi gana el Leopardo de Oro en Locarno
Este contenido fue publicado en
La película japonesa Tabi to Hibi, del director Sho Miyake, ganó el Leopardo de Oro, el máximo galardón de la competición internacional, en la última jornada del Festival de Locarno.
Enviado estadounidense se reúne con el jefe del ejército sudanés en Suiza para discutir la propuesta de paz
Este contenido fue publicado en
El jefe del ejército sudanés, Abdel Fattah al-Burhan, y el enviado especial de Estados Unidos para África, Massad Boulos, se reunieron en Suiza para discutir un plan de paz estadounidense destinado a poner fin a la guerra civil en Sudán.
Este contenido fue publicado en
Heldin, una película sobre el agotador día a día del personal de enfermería, es la candidata de Suiza al premio a la Mejor Película Internacional en los Óscar del próximo año.
Suizos a bordo de la flotilla que desafía el bloqueo de Gaza
Este contenido fue publicado en
Ciudadanos suizos también participan en la flotilla mundial que pretende romper el bloqueo marítimo de Gaza. La Asociación Waves of Freedom (WOFA) tiene previsto zarpar con cinco barcos cargados con leche en polvo para bebés y filtros de agua.
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.