Franquismo y extremismo juvenil en España; Colombia limita la influencia de EE.UU.; y Bolivia disuelve el Ministerio de Justicia
Estimadas lectoras y estimados lectores, una semana más la actualidad del mundo de habla hispana está presente en la prensa suiza. He escogido tres temas que seguro les van a interesar.
🇪🇸 A la prensa suiza le llama la atención como parte de la sociedad española mantiene una visión blanqueada del régimen dictatorial de Franco.
🇨🇴 Bogotá busca diversificar su dependencia militar y tecnológica, optando por un proveedor europeo en lugar de los tradicionales F-16 estadounidenses.
🇧🇴 Polémica decisión del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, de disolver el Ministerio de Justicia del país.
El legado fascista de Franco vuelve al centro del debate en España
Uno de los temas más comentados esta semana en la prensa suiza es sin duda los 50 años de democracia en España y el blanqueamiento de la dictadura de Franco por parte de la extrema derecha. Desde una perspectiva suiza esto supone claramente una anomalía, pero a la vez se reconocen los intentos del actual gobierno en corregir errores cometidos en este sentido.
«Un quinto de los españoles considera que los años de la dictadura de Franco fueron buenos o muy buenos»Tages-Anzeiger
El Tages-Anzeiger se detiene en cómo, cincuenta años después de la muerte de Franco, persisten mitos y simpatías hacia la dictadura. El artículo recuerda la facilidad con la que aún puede visitarse la tumba del dictador en El Pardo, rodeada de símbolos de admiración, y cómo parte de la sociedad española mantiene una visión blanqueada del régimen. También repasa los crímenes y la represión de la época para subrayar el contraste entre la realidad histórica y la narrativa nostálgica que algunos sectores sostienen. Además, el texto contextualiza la transición española como un proceso marcado por el silencio mutuo y la falta de una verdadera depuración del pasado.
En un segundo plano, el Tages-Anzeiger describe el auge de Vox y su papel en la recuperación de una visión indulgente del franquismo, especialmente entre los jóvenes. Las encuestas muestran un aumento del apoyo a la extrema derecha, que combina un discurso antiinmigración con una reinterpretación positiva de la dictadura. El artículo señala ejemplos recientes de declaraciones de dirigentes de Vox que ensalzan abiertamente el franquismo y advierte del riesgo de una memoria histórica distorsionada. Asimismo, critica la actitud de parte de la derecha tradicional, que sigue apostando por el silencio y el olvido como enfoque político, y recuerda que los vestigios materiales y simbólicos del franquismo continúan muy presentes en la vida pública española. (Fuente: Tages-AnzeigerEnlace externo en alemán, con suscripción)
Colombia compra a la sueca Saab y limita la influencia de EE.UU.
Oro asunto difundido esta semana por la prensa suiza destaca la decisión de Colombia de adquirir el caza sueco Gripen y su posible impacto sobre la influencia estadounidense en la región.
«Con Colombia, Saab no solo gana un nuevo cliente, sino también peso geopolítico»watson.ch
Según Watson.ch, el contrato de 17 aviones por 3,6 mil millones de dólares reemplazará la antigua flota de Kfir israelíes, enviando un mensaje claro: Bogotá busca diversificar su dependencia militar y tecnológica, optando por un proveedor europeo en lugar de los tradicionales F-16 estadounidenses. La elección simboliza un giro estratégico que podría limitar la hegemonía militar de Washington en América Latina.
El artículo subraya que la compra no solo refuerza la defensa colombiana, sino que también otorga a Suecia un papel geopolítico más relevante. Además de los aviones, Saab ofrece formación, equipamiento y colaboración industrial en sectores como ciberseguridad y energía sostenible, fortaleciendo la autonomía colombiana frente a Estados Unidos. Watson.ch interpreta este acuerdo como parte de una tendencia global de países que buscan alternativas a la tecnología militar estadounidense, mostrando que el Gripen se ha convertido en un competidor estratégico de alcance internacional. (Fuente: watson.chEnlace externo en alemán)
Bolivia disuelve el Ministerio de Justicia
Por último, esta semana la prensa suiza ha informado sobre la polémica decisión del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, de disolver el Ministerio de Justicia del país.
«Hoy cumplo mi palabra: basta del Ministerio de la Persecución, basta del Ministerio de la Injusticia»Afirmación del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, recogida en nau.ch
Según nau.ch, Paz justificó la medida afirmando que durante los últimos veinte años los gobiernos de izquierda habían utilizado el Ministerio para perseguir a la oposición. La eliminación del organismo se produjo pocas horas después de destituir a su recién juramentado ministro de Justicia, Freddy Vidovic, quien ocultó una condena previa por corrupción y complicidad en la fuga de un empresario, lo que le impedía legalmente ocupar un cargo público.
El artículo destaca que, al suprimir el ministerio, Paz busca cumplir su promesa electoral de terminar con lo que llamó un «Ministerio de la Persecución» y un «Ministerio de la Injusticia». La medida refleja un giro radical en la administración de la justicia boliviana y subraya la intención del presidente de implementar cambios inmediatos en la estructura gubernamental. Según nau.ch, esta decisión ha generado sorpresa y debate tanto dentro como fuera del país, evidenciando la fuerte carga simbólica y política de la medida en el contexto del recién asumido gobierno. (Fuente: nau.chEnlace externo en alema´n)
