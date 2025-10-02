Vector, señalada por EE.UU., transmitirá cuentas y activos a Finamex Casa de Bolsa

The Swiss voice in the world since 1935
Ciudad de México, 1 oct(EFE).- La firma Vector Casa de Bolsa, una de las tres entidades financieras mexicanas junto con CI Banco e Intercam, señaladas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por presuntamente participar en una red de lavado de dinero vinculado al narcotráfico de fentanilo, acordó con la Casa de Bolsa Finamex el traspaso de cuentas de inversión y la venta de su operadora de fondos.

De acuerdo con un comunicado enviado este miércoles a la Bolsa Mexicana de Valores (MV), Finamex informó al público inversionista que ha «formalizado ciertos acuerdos mediante los cuales Vector Casa de Bolsa transmitirá en favor de Finamex las cuentas de clientes que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en dichos acuerdos».

Además, como parte de los acuerdos alcanzados, Finamex adquirirá, a través de su sociedad operadora de fondos de inversión o cualquier otra afiliada que designe, las acciones representativas del capital social fijo de las que es titular Vector Fondos, en 21 fondos de inversión.

Por su parte, Vector Casa de Bolsa subrayó en otro comunicado que «no se trata de una fusión, ni de una adquisición de la licencia ni de la sociedad anónima de Vector, sino exclusivamente de una transferencia de cartera y activos de clientes a Finamex Casa de Bolsa».

Y dijo que con esta operación, «las inversiones y activos de los clientes permanecen íntegros y debidamente respaldados, bajo los mecanismos de custodia y supervisión establecidos por la regulación mexicana y custodiados por el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval), lo que asegura su resguardo y disponibilidad conforme a las disposiciones legales aplicables».

También precisó que la operación esta sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es la autoridad encargada de supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero en México y el pasado julio fue la entidad responsable de imponer sanciones por más de 185 millones de pesos (unos 10 millones de dólares o 8,5 millones de euros) a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, tras detectar irregularidades operativas en el contexto de una investigación internacional por presunto lavado de dinero. EFE

jmrg/abz/enb

