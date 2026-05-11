Venezuela acusa a Guterres de hacer «afirmaciones impropias de su alta investidura»

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Caracas, 11 may (EFE).- Venezuela acusó este lunes al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, de hacer afirmaciones sobre el país suramericano «impropias de su alta investidura», luego de que dijera que cree que hubo «grandes complicidades» en la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado enero.

«Venezuela expresa su firme protesta ante las declaraciones, relativas al Estado venezolano, del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, por considerar que contienen afirmaciones impropias de su alta investidura y contrarias a los principios de objetividad, prudencia, imparcialidad y buena fe establecidos en la Carta de las Naciones Unidas», reza el comunicado de Caracas. EFE

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