Venezuela advierte que bloqueo de EEUU a buques petroleros afectará a la economía mundial

Caracas, 22 dic (EFE).- Venezuela advirtió este lunes que el bloqueo ordenado por EE.UU. contra buques petroleros sancionados que entren o salgan del país suramericano golpeará a la economía mundial e incrementará «la inestabilidad de los mercados internacionales», según una misiva del presidente Nicolás Maduro leída este lunes por su canciller, Yván Gil, en una transmisión del canal estatal VTV. EFE

