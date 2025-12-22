Venezuela advierte que bloqueo de EEUU a buques petroleros afectará a la economía mundial

1 minuto

Caracas, 22 dic (EFE).- Venezuela advirtió este lunes que el bloqueo ordenado por EE.UU. contra buques petroleros sancionados que entren o salgan del país suramericano golpeará a la economía mundial e incrementará «la inestabilidad de los mercados internacionales», según una misiva del presidente Nicolás Maduro leída este lunes por su canciller, Yván Gil, en una transmisión del canal estatal VTV. EFE

ls/lb/sbb