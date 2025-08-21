The Swiss voice in the world since 1935

Venezuela agradece a Irán por su condena al «intervencionismo» militar de Estados Unidos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Caracas, 21 ago (EFE).- El canciller venezolano, Yván Gil, agradeció este jueves al Gobierno de Irán por su condena al «intervencionismo» militar de Estados Unidos, luego de que Washington advirtiera con «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas» hacia su territorio, lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cerca de Venezuela.

«En nombre del presidente Nicolás Maduro, expresamos nuestro profundo agradecimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán por su enérgica condena al intervencionismo y a las amenazas militares que Estados Unidos dirige contra nuestra soberana patria», expresó Gil en su canal de Telegram.

A su juicio, «estas acciones ponen en riesgo la paz y la seguridad de toda la región» y, además, se trata de «maniobras desesperadas que utilizan narrativas falsas, las cuales evidencian el desprecio de Estados Unidos por el derecho internacional», tal como, subrayó, ha señalado Irán.

El martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que EE.UU. está preparado para «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas hacia su país», tras ser preguntada sobre el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

«El régimen de Maduro no es el Gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico, según la opinión de esta Administración. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en EE.UU. de tráfico de drogas al país», insistió Leavitt, cuyo Ejecutivo ha señalado a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles.

En respuesta, la Cancillería en Caracas aseguró que las «amenazas» de EE.UU. revelan su «falta de credibilidad» y ponen en riesgo la «paz y estabilidad» de toda la región. EFE

rbc/lb/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
17 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR