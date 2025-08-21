Venezuela agradece a Irán por su condena al «intervencionismo» militar de Estados Unidos

Caracas, 21 ago (EFE).- El canciller venezolano, Yván Gil, agradeció este jueves al Gobierno de Irán por su condena al «intervencionismo» militar de Estados Unidos, luego de que Washington advirtiera con «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas» hacia su territorio, lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cerca de Venezuela.

«En nombre del presidente Nicolás Maduro, expresamos nuestro profundo agradecimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán por su enérgica condena al intervencionismo y a las amenazas militares que Estados Unidos dirige contra nuestra soberana patria», expresó Gil en su canal de Telegram.

A su juicio, «estas acciones ponen en riesgo la paz y la seguridad de toda la región» y, además, se trata de «maniobras desesperadas que utilizan narrativas falsas, las cuales evidencian el desprecio de Estados Unidos por el derecho internacional», tal como, subrayó, ha señalado Irán.

El martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que EE.UU. está preparado para «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas hacia su país», tras ser preguntada sobre el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

«El régimen de Maduro no es el Gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico, según la opinión de esta Administración. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en EE.UU. de tráfico de drogas al país», insistió Leavitt, cuyo Ejecutivo ha señalado a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles.

En respuesta, la Cancillería en Caracas aseguró que las «amenazas» de EE.UU. revelan su «falta de credibilidad» y ponen en riesgo la «paz y estabilidad» de toda la región. EFE

