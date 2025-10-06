Venezuela alerta a EEUU de plan para poner «explosivos letales» en su embajada en Caracas

1 minuto

Caracas, 5 oct (EFE).- El jefe negociador del Gobierno de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó este domingo que, por «tres vías distintas», advirtió a Estados Unidos de un supuesto plan de «sectores extremistas de la derecha local» para poner «explosivos letales» en la embajada del país norteamericano en Caracas, como parte, señaló, de una «operación de falsa bandera». EFE

csm/lb/jrg