Venezuela alerta ante CPI del “riesgo” del “despliegue militar estadounidense” en Caribe

1 minuto

La Haya, 2 dic (EFE).- Venezuela advirtió este martes ante los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) de que la estabilidad regional en el Caribe está “amenazada” por “un despliegue militar estadounidense sin precedentes”, una situación que, dijo, “pone en riesgo a una región amante de la paz”.

En su discurso ante la Asamblea de Estados Partes de la CPI en La Haya, el embajador Héctor Constant Rosales abrió su intervención alertando del despliegue «sin precedentes» que busca desestabilizar el entorno de Venezuela y afectar la soberanía del país.

“Venimos en nombre del pueblo y del Gobierno de Venezuela, presidido por el presidente constitucional Nicolás Maduro, a alertar y condenar estas acciones hegemónicas que hoy amenazan la paz regional”, señaló, comparando después las consecuencias de las sanciones estadounidenses a funcionarios de la CPI con los efectos de las medidas impuestas contra Caracas. EFE

ir/ahg/rf