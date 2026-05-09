Venezuela alerta de un derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago

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Caracas, 9 may (EFE).- Venezuela alertó este sábado de un derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago con una «grave afectación ambiental» en el Golfo de Paria, que comparten ambos países, y en zonas costeras de los estados venezolanos Sucre y Delta Amacuro.

En un comunicado, el Gobierno de Delcy Rodríguez expresa «su preocupación ante la comunidad internacional por el derrame» y advierte de «impactos sobre áreas marinas, costas, ecosistemas sensibles y comunidades pesqueras venezolanas», según reportes técnicos preliminares. EFE

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