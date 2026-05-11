Venezuela denuncia un derrame de crudo desde Trinidad y Tobago

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Venezuela alertó este sábado en un comunicado de un derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago, con «graves afectaciones ambientales» en las costas, un incidente que ocurre en una fase de baja relación diplomática entre ambos países.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instruyó a la Cancillería venezolana exigir «de inmediato a Puerto España información detallada sobre el incidente y un plan de mitigación urgente».

Según el comunicado oficial, las evaluaciones preliminares advierten «riesgos severos para ecosistemas críticos como manglares y humedales, así como para comunidades pesqueras y recursos hidrobiológicos».

A pesar de compartir intereses energéticos, la cooperación se ha visto afectada por la crisis migratoria, diferencias políticas y el alineamiento de Trinidad con Estados Unidos en temas de seguridad regional.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, criticó en febrero a la Comunidad del Caribe (Caricom) por apoyar a Nicolás Maduro, luego de su captura por fuerzas estadounidenses en enero.

Hasta la fecha no ha habido información oficial de acercamientos entre ambos gobiernos.

Venezuela no especificó en su comunicado de dónde proviene exactamente el crudo vertido ni los kilómetros de afectación en el Golfo de Paria y zonas costeras de los estados Sucre y Delta Amacuro.

Este evento se suma a una serie de derrames de crudo originados en el archipiélago que han llegado al territorio venezolano.

El último, en febrero de 2024, el naufragio del buque «Gulfstream» provocó un vertido masivo que contaminó más de 15 kilómetros de costa en la isla de Tobago y cuyas trazas se desplazaron hacia aguas territoriales de Venezuela y el Caribe.

Ante la recurrencia de este tipo de eventos, Caracas subrayó la necesidad de que el gobierno trinitense «cumpla con sus obligaciones bajo el derecho internacional ambiental».

Caracas exige además medidas de reparación por los posibles «daños ocasionados a la biodiversidad y a la seguridad alimentaria de la región oriental del país».

afg/pgf/mvl