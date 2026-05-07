Venezuela extrae material nuclear ante aumento en el nivel de riesgo tras ataque de EE.UU.

3 minutos

Caracas, 7 may (EFE).- Venezuela informó este jueves que realizó una operación segura de contención, extracción, transporte terrestre y embarque de material nuclear restante del Reactor Experimental RV-1, que finalizó su ciclo en 1991, al haberse incrementado el nivel de riesgo tras el ataque militar de Estados Unidos en enero pasado.

«El ataque militar perpetrado el 3 de enero de 2026 en las inmediaciones de las instalaciones del IVIC (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas), a escasos 50 metros del antiguo reactor, incrementó objetivamente el nivel de riesgo y confirmó la urgencia de ejecutar una operación que Venezuela venía solicitando desde hacía largo tiempo», dijo el Gobierno en un comunicado.

La extracción, transporte terrestre y embarque del material nuclear restante se realizó entre el 18 y el 29 de abril pasado desde el IVIC, en el estado Miranda (norte), hasta los muelles de Puerto Cabello, en el estado Carabobo (norte).

El Ejecutivo venezolano detalló que en la operación participaron autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA), así como Reino Unido, encargado de la gestión del transporte marítimo especializado.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) supervisó las salvaguardias, realizó la verificación técnica correspondiente, acompañó institucionalmente el proceso y brindó la capacitación al personal nacional, según el comunicado.

Asimismo, explicó que el Reactor Experimental RV-1, concebido por el doctor Humberto Fernández Morán, finalizó su ciclo operativo en 1991.

Luego, en 1997, se decidió su clausura junto a la OIEA, con lo que se inició el proceso de operaciones de retirada parcial del combustible nuclear gastado y de custodia técnica del material restante.

«El material que no fue extraído durante las operaciones realizadas a finales de la década de 1990 permaneció desde entonces bajo condiciones seguras de enfriamiento, control y almacenamiento, a la espera de que los actores internacionales responsables de su origen, recepción y salvaguardias adoptaran las medidas correspondientes», añadió.

En enero pasado, los ataques de fuerzas estadounidenses afectaron instalaciones militares, del sistema eléctrico nacional y de salud, así como viviendas de civiles y espacios del IVIC.

El director de la institución, Alberto Quintero, dijo en enero pasado a EFE que hubo daños en la red eléctrica, lo que afectó la distribución del servicio en al menos la mitad de los 24 centros de investigación del centro -donde trabajan casi 1.800 personas- y el sistema de bombeo de agua. EFE

sc/rbc/eav