Venezuela rechaza la «venta forzosa» de Citgo y la califica como un «vulgar despojo»

Caracas, 2 dic (EFE).- El Gobierno de Venezuela rechazó este martes la «venta forzosa» de la petrolera Citgo, filial de la estatal Pdvsa, en territorio estadounidense, tras la decisión adoptada por un tribunal en Estados Unidos y calificó esta operación como un «vulgar y bárbaro despojo» de un activo venezolano, según un comunicado leído en Caracas por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. EFE

