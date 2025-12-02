Venezuela rechaza la «venta forzosa» de Citgo y la califica como un «vulgar despojo»

3 minutos

Caracas, 2 dic (EFE).- El Gobierno de Venezuela rechazó este martes la «venta forzosa» de la petrolera Citgo, filial de la estatal Pdvsa en territorio estadounidense, tras la decisión adoptada por un tribunal de ese país y calificó esta operación como un «vulgar y bárbaro despojo» de un activo venezolano, según un comunicado leído en Caracas por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

En una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la también ministra de Hidrocarburos indicó que esta decisión fue ejecutada por las autoridades de los Estados Unidos en «perjuicio de los intereses de Venezuela y sus entidades».

«La empresa Citgo es un valioso activo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que pretende ser expoliado por el Gobierno de los Estados Unidos, bajo la instrumentalización de un procedimiento claramente contrario a derecho», añadió.

Además, denunció que el Ejecutivo de Nicolás Maduro fue excluido del proceso judicial, «gracias -sostuvo- al tráfico de influencia del Gobierno estadounidense sobre los tribunales de ese país».

«Venezuela reitera que no reconoce ni reconocerá la venta forzosa de Citgo, adelantada en flagrante desprecio de las garantías y libertades económicas, el debido proceso y el derecho a la defensa garantizado por cualquier nación civilizada», apuntó la vicepresidenta ejecutiva.

La funcionaria acusó a los opositores María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, Juan Guaidó, Carlos Vecchio, José Ignacio Hernández y la denominada Asamblea Nacional de 2015, de «usurpar» la representación de Venezuela en el extranjero.

El Gobierno venezolano, prosiguió, seguirá adoptando todas las medidas a su disposición para garantizar que los «promotores y ejecutores de Citgo», respondan ante la Justicia y se impongan las responsabilidades civiles y penales correspondientes.

Rodríguez indicó que Citgo tiene un valor de 12.000 millones de dólares y genera anualmente, agregó, entre 4.000 y 5.000 millones de dólares.

Citgo es una refinería de origen estadounidense con sede en Texas, que fue adquirida por Venezuela en la década de los noventa y durante mucho tiempo fue uno de los activos más importantes del país suramericano.

La semana pasada, un juez federal de Delaware, en Estados Unidos, aprobó la compra de Citgo, en una subasta organizada por el tribunal para pagar a los acreedores del Estado venezolano.

La oferta aceptada fue la de Amber Energy, filial del fondo de inversión estadounidense Elliott Investment Management, por 5.900 millones de dólares.

Por el momento, la venta necesita de la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Citgo y sus empresas matrices, de acuerdo a medios, están apelando el resultado de la subasta y la orden de venta, por lo que existe cierta incertidumbre sobre la adquisición de la petrolera.

En 2019 y tras el aval de EE.UU., la oposición venezolana liderada entonces por Juan Guaidó tomó control de Citgo, y desde entonces luchó por frenar las posibles acciones de los acreedores que tienen bonos de Pdvsa.EFE

sc/lb/enb