Venezuela se mantiene como el tercer país más corrupto, según Transparencia Internacional

3 minutos

Caracas, 10 feb (EFE).- Venezuela se mantuvo por segundo año consecutivo como el tercer país con peor Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), ocupando durante 2025 la posición 180 de 182 países analizados por Transparencia Internacional (TI), según un informe divulgado el martes por la organización.

En su reporte anual, la organización asignó a Venezuela una puntuación de 10 puntos sobre 100, la tercera peor del informe, que solo fue superada nuevamente por Somalia y Sudán del Sur, ambos países con 9 puntos.

Este índice mide los «niveles percibidos de corrupción» en el sector público de los países y determina una calificación en una escala de 0 (mucha corrupción) a 100 (muy baja corrupción), con base en «13 fuentes de datos independientes».

La puntuación de Venezuela es inferior al promedio global -y también de América- de 42 puntos sobre 100; y también es inferior al promedio de los países con «regímenes no democráticos» -definidos por el Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist- y que en el reporte de TI tienen una puntuación media de 32 puntos.

El reporte identificó al país suramericano como una de las «autocracias plenas» del mundo, donde «la corrupción es sistémica y se manifiesta en todos los niveles».

«En Venezuela, los dirigentes han despojado a las instituciones de control de casi toda independencia. También han utilizado empresas estatales para su beneficio personal, incluida la gigante petrolera estatal, PDVSA», afirmó el reporte.

Según el texto, la petrolera venezolana «ha perdido más de diez mil millones de dólares por un esquema de cambio de divisas y un programa de criptomonedas».

Asimismo, agregó, Venezuela se encuentra en un grupo de países con «descensos sostenidos» en el ranking desde 2012, un conjunto que incluye a otros países como Siria, Hungría y Sudán del Sur.

«A pesar de los diferentes contextos, estos países muestran una erosión estructural y a largo plazo de los sistemas de integridad impulsada por el retroceso democrático, el debilitamiento institucional o las arraigadas redes de clientelismo», señaló el texto.

El reporte destacó que los países con índices inferiores a 25 «son en su mayoría países afectados por conflictos y con altos niveles de represión».

El otro país americano ubicado entre las últimas diez posiciones es Nicaragua, con 14 puntos, y cinco posiciones por encima de Venezuela.

Por el contrario, el ranking del IPC lo lideran Dinamarca, con 89 puntos; Finlandia con 88; y Singapur con 84.

Los países latinoamericanos con mejores índices fueron Uruguay (63 puntos), Chile (63) y Costa Rica (56).

En el informe de 2024, TI dijo que las tres naciones con peor puntuación fueron Sudán del Sur (8), Somalia (9) y Venezuela (10). EFE

ls/bam/eav