Verisure busca una valoración de hasta 13.900 millones en salida a bolsa en Estocolmo

Copenhague, 29 sep (EFE).- La empresa multinacional de seguridad Verisure busca una valoración de entre 12.900 y 13.900 millones de euros en su próxima salida a bolsa en el índice Nasdaq de Estocolmo, informó este lunes la compañía.

Propietaria de Securitas Direct y que ofrece servicios de seguridad en Europa y América Latina, Verisure planea sacar a la venta 245 millones de acciones con un precio estimado de entre 12,25 y 13,50 euros por título.

Se espera que el 8 de octubre sea el primer día de cotización de las acciones en la bolsa de Estocolmo.

«La oferta pública de venta de acciones (OPV) ampliará la base de accionistas y permitirá a la compañía acceder a mercados de capitales suecos e internacionales, proporcionando un mercado líquido para sus acciones y apoyando el crecimiento y desarrollo de la empresa», señaló Verisure en un comunicado.

La firma ya había anunciado a mediados de este mes su intención de salir a bolsa a través de una OPV, con la intención de recaudar 3.100 millones de euros.

La empresa había informado entonces de que esperaba recibir unos 235 millones de dos inversores, la firma suiza Alba Investments, propiedad la española Corporación Financiera Alba, y la también radicada en España Securholds Spain SL.

Verisure, que comenzó a prestar sus servicios en Suecia en 1988, asegura ser líder en 13 de los 17 mercados en los que vende sus productos. EFE

