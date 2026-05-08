Viernes, 8 de mayo de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 8 may (EFE).-

Teherán.- El conflicto entre Estados Unidos e Irán se mantiene en compás de espera mientras Irán decide su respuesta a la última propuesta presentada por Washington.

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Madrid/Ginebra/Bruselas.- La Organización Mundial de la Salud continúa investigando el posible origen del brote de hantavirus detectado en el crucero neerlandés Hondius, que continúa su viaje hacia la isla española de Tenerife, que se prepara para organizar una evacuación sin riesgos de los pasajeros.

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Washington – El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en una visita marcada por las negociaciones para evitar nuevas restricciones comerciales contra Brasil y por el interés de Washington en ampliar la cooperación en áreas estratégicas como los minerales críticos.

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Roma. – La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se reúne en Roma con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, tras las críticas y amenazas del presidente Donald Trump a causa de la guerra en Irán.

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San José.- La derechista Laura Fernández asume la presidencia de Costa Rica para un periodo de cuatro años con la promesa de mano dura contra la delincuencia y de seguir impulsando la agenda económica de su antecesor Rodrigo Chaves, de quien fue ministra de la Presidencia.

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Londres.- Comienza el recuento de los votos emitidos para los comicios regionales de Escocia y Gales y los municipales de Inglaterra. Los resultados se comunicarán a lo largo de la jornada.

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Taipéi.- El presidente de Taiwán, William Lai, recibe con honores militares a su homólogo paraguayo, Santiago Peña, en el marco de su visita de Estado a la isla.

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Sofía.- El Parlamento de Bulgaria tiene previsto investir hoy al nuevo primer ministro, el expresidente prorruso Rumen Radev, líder partido Bulgaria Progresista, ganador de las elecciones del pasado 19 de abril con mayoría absoluta en la Cámara.

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París.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, participa en la conmemoración del 81º aniversario de la Victoria de 1945.

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Berlín.- Se celebra el Día de la Liberación en Berlín.

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Praga.- Visita del primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, a República Checa.

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Lima.- Las elecciones presidenciales de Perú han pasado a disputarse también en los tribunales con los recursos presentados por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien explica a EFE que ha asumido la postura encabezada por su predecesor y líder político, el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, de denunciar sin pruebas concretas un fraude en su contra.

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Cebú (Filipinas).- Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebran su cumbre anual en Cebú (Filipinas), con el foco en las crisis de seguridad alimentaria y energética derivadas de la guerra de Irán, y la pretendida transición política de los militares golpistas en Birmania.

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La Paz.- Los inversores españoles esperan cambios en la Constitución, la legislación, la protección de inversiones y el régimen tributario para volver a Bolivia, donde en 2025 sus capitales sumaron apenas 57 millones de dólares, en parte como efecto de las nacionalizaciones realizadas durante el Gobierno de Evo Morales, afirmó el presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria en este país, Ildefonso Núñez.

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Ciudad de México.- En medio de los preparativos para el Mundial de 2026, cuyo partido inaugural se disputará el 11 de junio en Ciudad de México, familias de personas desaparecidas en el sur de la capital preparan protestas para visibilizar una crisis que denuncian como ignorada, en una zona donde se consolidó la carrera política de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

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Berlín.- Huelga escolar contra el servicio militar obligatorio.

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Argel.- Ceremonia por el 81.º aniversario de la masacre de Setif.

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Pekín.- China, que durante años envió turistas al resto del mundo, busca ahora atraerlos con exenciones de visado, oferta cultural y experiencias, hasta el punto de que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), prevé que pueda superar a Estados Unidos como mayor economía turística, aunque aún afronta retos de conexiones aéreas, pagos e idioma.

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Seúl.- Budistas de Corea del Sur han comenzado los preparativos para la celebración del cumpleaños de Buda el próximo 24 de mayo.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Este viernes se llevará a cabo la inauguración de la sección 1 de la Extensión de la Línea D de Metro, un proyecto que incorpora tres nuevas estaciones y amplía el servicio ferroviario entre el centro de Los Ángeles y Beverly Hills.

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Bangkok.- Asia-Pacífico es el mayor mercado editorial del mundo y, al mismo tiempo, el de más rápido crecimiento, un avance que se explica gracias al aumento de las tasas de alfabetización, la digitalización y la expansión del inglés como segunda lengua, y que ha provocado un crecimiento sin precedentes de la base de lectores y del consumo de libros.

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Roma.- Una curiosa «invasión» campa por el pueblo italiano de Punta Marina: decenas de pavos reales han anidado en sus calles para disgusto de muchos de sus vecinos por el ruido y la suciedad que causan, pero también para goce de los curiosos que ya peregrinan al lugar para ver -y viralizar- a estas aves multicolor.

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La Habana.- El Ballet Nacional de Cuba (BNC) regresa este viernes a los escenarios con una antología de su catálogo más emblemático, una apuesta a seguir bailando pese a la grave crisis que azota el país, reforzada por el bloqueo petrolero de EE.UU.

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Berlín.- La Nueva Galería Nacional de Berlín exhibe una instalación del artista digital Beeple titulada «Regular Animals» en la que presenta varios robots cuadrúpedos con rostro humano de influyentes figuras del actual mundo tecnológico, como el empresario sudrafircano Elon Musk o el propietario de Amazon, Jeff Bezos, y del arte, como Pablo Picasso.

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Miami (EE.UU.).- La cantautora mexicana Lupita Infante, nieta del legendario Pedro Infante estrena este viernes su disco ‘Aunque me duela’, siete meses después del lanzamiento de un álbum homenaje a su abuelo con 23 de sus canciones más emblemáticas.

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Nueva York (EE.UU.).- Se estrena este viernes en el cementerio de Green-Wood de Nueva York la obra ‘Frida, Diego, and the Day of the Dead’, una pieza que imagina un reencuentro entre Frida Kahlo y Diego Rivera en el Día de Muertos y que se inspira en la nueva ópera en español ‘El Último Sueño de Frida y Diego’.

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Nueva York (EE.UU.).- Un grupo de conocidos cantantes de diversos países se han unido, inspirados en la fiesta más esperada del fútbol, y en homenaje a sus estrellas Pelé, Messi, Mbappé, y el fenecido Andrés Escolar para recabar fondos para niños de escasos recursos económicos.

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Miami (EE.UU.).- El concierto Son del Mundo, un evento que reúne a artistas de Cuba, el Caribe y África en Miami Beach, traza las raíces africanas de este género afrocubano con motivo del Día Internacional del Son Cubano, según explicaron una entrevista a EFE varios de sus protagonistas.

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Austin (EE.UU.).- El artista y leyenda de la música tejana, Rubén Ramos, lanza su último álbum ‘Los Días de Calor’, una reflexión sobre sus más de 50 años de carrera y una manera de honrar sus raíces familiares, en los campos de algodón del sur de Estados Unidos.

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Lisboa.- El ‘fútbol andando’, una modalidad del deporte rey adaptada para mayores de 50 años, causa furor en Portugal por revivir el espíritu competitivo de quienes fueron futbolistas en su juventud y ofrecer un espacio de convivencia e inclusividad a aquellos que buscan mantenerse en forma.

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San Juan.- Puerto Rico despide al fallecido baloncestista José ‘Piculín’ Ortiz, una de las figuras más emblemáticas en la historia del deporte puertorriqueño, con una misa en el Coliseo Roberto Clemente y un homenaje artístico y musical.

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Seixal (Portugal).- João Cancelo, João Félix y Rúben Dias tienen en común no solo que son futbolistas portugueses de alcance internacional, sino que comparten sus orígenes, ya que todos se formaron en el Benfica, el club cuya academia es la más lucrativa del mundo.

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cdp/rmg/EFE

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