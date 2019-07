Los ciudadanos de países que no son miembros de la UE ni la EFTA necesitan tener un contrato de trabajo . Y las normas para conseguirlo son mucho más estricta s que en el caso de los ciudadanos comunitarios.

Basta essere ricchi per staccare un permesso di residenza

(it)

Rich foreigners ‘buy’ Swiss residency thanks to derogation

Los requisitos para obtener un permiso de trabajo y estancia en Suiza son muy estrictos, especialmente para los ciudadanos que no provienen de un ...

Generalmente, la solicitud debe ir acompañada de una carta de motivación, así como de una serie de documentos: copias del título universitario o título que acredite su formación, certificados de idiomas, referencias, etc. Se lo explicamos detalladamente en esta sección de nuestra Guía de Suiza .

Los ciudadanos de países que no son miembros de la UE ni la EFTA pueden solicitar un permiso C después de diez años de residencia ininterrumpida en Suiza. Aquí encuentra más información sobre los distintos tipos de permisos de trabajo en Suiza.

Depende del país de origen de la persona. Los ciudadanos de países miembros de la Unión Europea (UE) o la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) pueden obtener un permiso C después de haber vivido cinco años en Suiza.

Queste 10 prestazioni mediche sono a carico dei pazienti in Svizzera

(it)

Diese 10 medizinischen Leistungen müssen Sie in der Schweiz selbst bezahlen

Los ciudadanos de países no miembros de la Unión Europea o la EFTA que deseen disfrutar de su vida de jubilado en Suiza deben cumplir una serie de requisitos:

Los ciudadanos de Costa Rica no necesitan visado para entrar en Suiza y pueden permanecer hasta tres meses en el país (como turistas), siempre y cuando no ejerzan una actividad remunerada (trabajo).

Bisogna essere ricchi per rimanere in Svizzera

(it)

Um sich in der Schweiz aufzuhalten, muss man reich sein

Es verdad. Se trata de un incentivo para frenar el éxodo rural. Ahora bien, las personas interesadas deben cumplir algunos requisitos: por ejemplo, tener menos de 45 años. Y los ciudadanos extranjeros deben disponer de un permiso de residencia permanente en Suiza: un permiso C , como precisamos en este artículo .

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Respondemos a sus preguntas sobre Suiza Belén Couceiro 25 de julio de 2019 - 11:00 Hace unas semanas les invitamos a que nos enviaran sus preguntas sobre Suiza. Hoy intentamos responder a algunas de las dudas más recurrentes sobre los requisitos necesarios para vivir y trabajar en este país. ¿Es verdad que Albinen paga 25 000 francos a las personas que están dispuestas a mudarse a este pueblo de montaña en el cantón del Valais? Es verdad. Se trata de un incentivo para frenar el éxodo rural. Ahora bien, las personas interesadas deben cumplir algunos requisitos: por ejemplo, tener menos de 45 años. Y los ciudadanos extranjeros deben disponer de un permiso de residencia permanente en Suiza: un permiso C, como precisamos en este artículo. Somos de Argentina. Tenemos pasaporte de la Unión Europea. Nos gustaría invertir y vivir en Suiza. ¿Es posible? Los ciudadanos de países miembros de la Unión Europea (UE) pueden trabajar por cuenta propia en Suiza. Necesitan solicitar un permiso de empleado autónomo. Para ello deben presentar varios documentos. Esto son los requisitos para emprender un negocio en Suiza. Soy de Costa Rica y hace poco me pensioné. Me gustaría ir a vivir a Suiza por algún tiempo. Mi hija y su esposo viven allí. ¿Existe alguna visa de pensionado? ¿Qué requisitos debo de cumplir para estar allá? Los ciudadanos de Costa Rica no necesitan visado para entrar en Suiza y pueden permanecer hasta tres meses en el país (como turistas), siempre y cuando no ejerzan una actividad remunerada (trabajo). Los ciudadanos de países no miembros de la Unión Europea o la EFTA que deseen disfrutar de su vida de jubilado en Suiza deben cumplir una serie de requisitos:Tener más de 55 años y lazos estrechos con Suiza (frecuentes visitas o familiares en el país)No ejercer ninguna actividad profesional en Suiza ni en el extranjeroDisponer de suficientes medios de subsistenciaTener un seguro médico y un seguro de accidente que cubra todos los riesgos en Suiza. Suiza es un país caro. En este artículo explicamos qué se entiende por “suficiente medios de subsistencia” en este país. Para más información sus familiares deben contactar a las autoridades de inmigración del cantón donde residen. Cada caso se analiza de forma individual. La obtención del permiso depende de la decisión de las autoridades. Aquí tiene la lista y los contactos de las autoridades cantonales de inmigración. Los ciudadanos de países miembros de la UE o la EFTA obtendrán un permiso de residencia de cinco años si cumplen estos requisitos: suficientes medios económicos, seguro médico y seguro de accidentes. Llevo 8 años en Suiza y sigo con un permiso B. Tengo conocidos que después de 5 años recibieron el permiso C. ¿Cuáles son las normas? ¿Dependen del cantón? Depende del país de origen de la persona. Los ciudadanos de países miembros de la Unión Europea (UE) o la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) pueden obtener un permiso C después de haber vivido cinco años en Suiza. Los ciudadanos de países que no son miembros de la UE ni la EFTA pueden solicitar un permiso C después de diez años de residencia ininterrumpida en Suiza. Aquí encuentra más información sobre los distintos tipos de permisos de trabajo en Suiza. ¿Cómo se presenta una solicitud de trabajo en Suiza? Generalmente, la solicitud debe ir acompañada de una carta de motivación, así como de una serie de documentos: copias del título universitario o título que acredite su formación, certificados de idiomas, referencias, etc. Se lo explicamos detalladamente en esta sección de nuestra Guía de Suiza. Somos chilenos y quisiéramos saber cuáles son los requisitos para poder empezar una vida en Suiza. ¿Los ciudadanos extracomunitarios pueden obtener una visa de trabajo? Obtener un permiso de trabajo en Suiza depende de varios factores, entre ellos, el país de origen del solicitante. Los ciudadanos de un país miembro de la Unión Europea (UE) o de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) pueden entrar en Suiza sin visado y buscar trabajo durante tres meses. Los ciudadanos de países que no son miembros de la UE ni la EFTA necesitan tener un contrato de trabajo. Y las normas para conseguirlo son mucho más estrictas que en el caso de los ciudadanos comunitarios. Puede consultar tambien la sección “Trabajar en Suiza” de nuestra Guía de Suiza para más información sobre permisos de trabajo.