Trabajo por cuenta propia 07 de diciembre de 2016 - 16:21 Los ciudadanos de los países miembros de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) tienen, en principio, el derecho de desempeñar una actividad autónoma en Suiza. Para poder trabajar en Suiza, los ciudadanos de estos países deben cumplir algunos requisitos y solicitar un permiso de estancia a las autoridades competentes. Los ciudadanos de los países que no son miembros de la UE o la EFTA obtienen rara vez la autorización para trabajar por cuenta propia en suelo helvético. Ciudadanos de la UE/EFTA Las personas de países pertenecientes a la UE/EFTA pueden trabajar por cuenta propia en Suiza y obtener un permiso de estancia de cinco años. Para prolongar ese permiso es necesario probar que su trabajo autónomo rinde suficiente para cubrir sus costes de vida. Los europeos con empleo autónomo pierden su derecho de residencia si no obtienen ingresos suficientes para cubrir los costes de vida y pasan a depender de la asistencia social. El 23 de junio de 2016, los británicos decidieron abandonar la Unión Europea (UE). Reino Unido seguirá siendo miembro de los Veintiocho durante al menos dos años, mientras se negocie la salida de la UE. Las negociaciones incluyen la libre circulación de personas. No está claro cómo afectará el Brexit a los ciudadanos británicos que quieran trabajar en Suiza. Para obtener un permiso de empleado autónomo, el solicitante debe presentar, por regla general, los siguientes documentos: Demostrar que la empresa ha sido registrada correctamente (en el Registro Comercial (ver sección Emprender un negocio) Dar prueba de un domicilio profesional en Suiza (contrato de alquiler de su local comercial) Dar prueba de sus contribuciones al Seguro de Vejez y Supervivencia (AHV/AVS) o al Fondo suizo de Seguros contra Accidentes (Suva) Dar prueba de un ingreso regular que descarte el riesgo y la necesidad de asistencia socialDatos contables (balance provisional, etc.)Plan de negocios Para más información consulte esta página web Vivir y trabajar en Suiza. Otros países (los denominados Terceros Estados) No es muy común que una persona procedente de un denominado tercer Estado (ajeno a la UE/EFTA y Suiza) obtenga el permiso de residencia para emprender un trabajo por cuenta propia. Para obtener más información consulte a la oficina cantonal de inmigración. Encontrará una lista aquí.