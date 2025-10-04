The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Von der Leyen condena el ataque ruso a una estación de tren en Ucrania

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 4 oct (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó este sábado el ataque ruso con drones a una estación de tren en la localidad de Shostka, en la región ucraniana de Sumi, al noreste del país, que causó decenas de heridos, según las autoridades ucranianas.

«La UE apoya a Ucrania, cuyo pueblo vuelve a sufrir a manos de la barbarie rusa. Las impactantes imágenes que nos llegan desde la estación de tren de Shostka ponen de manifiesto la imprudente y continuada voluntad de Rusia de atacar a la población civil», dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales.

«La UE y sus socios internacionales deben seguir aumentando la presión sobre Rusia, hasta que esta acepte finalmente una paz justa y duradera», añadió la mandataria.

Los informes preliminares indican que en el lugar se encontraban tanto empleados de la empresa ferroviaria estatal Ukrzaliznytsia como pasajeros.

«Los rusos no podían ignorar que estaban atacando a civiles. Y esto es un terror que el mundo no debe ignorar. Cada día Rusia quita vidas. Y solo la fuerza puede hacer que se detengan», afirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Por ello, instó a Europa y a EE.UU. a pasar de las palabras sobre nuevas sanciones a Rusia a «acciones contundentes». EFE

par/llb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR