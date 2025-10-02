Von der Leyen pide «seguir luchando contra el antisemitismo» tras el ataque en Mánchester

2 minutos

Bruselas, 2 oct (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo este jueves un llamamiento a «seguir luchando contra el antisemitismo en todas sus formas», después de que un presunto ataque terrorista en una sinagoga de Manchester (Reino Unido) dejase hoy tres muertos, entre ellos el propio agresor, y al menos tres heridos.

«Que este ataque tenga lugar en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más terrible. Debemos seguir luchando contra el antisemitismo en todas sus formas», dijo Von der Leyen en un mensaje en redes sociales.

La presidenta de la Comisión envió sus condolencias a los familiares de las víctimas y a la comunidad judía del Reino Unido, así como al primer ministro de ese país, Keir Starmer, con quién hoy coincidió en Copenhague durante la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE).

En la misma línea, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, subrayó en otro mensaje en redes sociales que «el odio, el antisemitismo y la violencia no tienen cabida en nuestra sociedad».

«El ataque perpetrado en Mánchester contra fieles inocentes en una sinagoga durante Yom Kippur es absolutamente espantoso», añadió.

Dos personas murieron este jueves y al menos tres están heridas de gravedad después de que un hombre fuera apuñalado y un coche arrollara a varios transeúntes en el exterior de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park.

La Policía de Mánchester confirmó la muerte por disparos de sus agentes del presunto responsable del ataque, que podría calificarse de terrorista una vez concluyan las investigaciones. EFE

