Von der Leyen urge a Zelenski a reanudar el funcionamiento del oleoducto Druzhba

Kiev, 24 feb (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, urgió este martes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a que acelere los trabajos de reparación en Ucrania del oleoducto Druzhba dañado el 27 de enero en un ataque ruso.

“Pedimos que se aceleren las reparaciones del oleoducto después de los ataques rusos”, dijo Von der Leyen tras condenar estos bombardeos y destacar que amenazan a la seguridad energética de Europa.

Hungría exige a Ucrania que reanude el tránsito de petróleo por ese oleoducto como condición para dar luz verde al vigésimo paquete de sanciones europeas a Rusia y la emisión de deuda para financiar el crédito de 90.000 millones de euros a Kiev aprobado por la UE en diciembre. EFE

