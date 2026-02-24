Von der Leyen y Costa llegan a Kiev para refrendar apoyo europeo a Ucrania

1 minuto

Kiev, 24 feb (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, llegaron este martes a Kiev para refrendar el apoyo a Ucrania, justo cuando se cumplen cuatro años del comienzo de la invasión rusa del país.

«Estoy por décima vez en Kiev desde que comenzó la guerra para reafirmar que Europa estará de manera clara con Ucrania con ayuda militar y financiera para superar este duro invierno. Y mandamos un mensaje al pueblo ucraniano y al agresor. No cesaremos hasta que se restablezca la paz, una paz en los términos de Ucrania», dijo Von der Leyen en su cuenta de X.EFE

