Wall Street abre en verde con la incertidumbre sobre el tránsito de buques en Ormuz

2 minutos

Nueva York, 5 may (EFE).- Wall Street abrió este martes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,28 % con incertidumbre por el estrecho de Ormuz, donde Estados Unidos ha desplegado una operación para proteger el tránsito marítimo pese a la vigencia del alto el fuego con Irán.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 135 puntos, hasta los 49.076; el selectivo S&P 500 sumaba un 0,61 %, hasta los 7.244 enteros, y el tecnológico Nasdaq avanzaba otro 0,90 %, hasta los 25.292 puntos.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este martes que la actual tregua con Irán se mantiene durante su operación «defensiva» para asistir en el tránsito de los buques por el estrecho de Ormuz, porque los ataques iraníes no superan el «umbral» que justificaría un reinicio de los combates.

«El alto el fuego no ha concluido», advirtió el jefe del Pentágono, al agregar que esperaba «cierta actividad» al inicio de estas operaciones, que tienen «una única misión: proteger el transporte marítimo comercial inocente de la agresión iraní».

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba un 3,9 %, hasta los 102,27 dólares el barril, en torno a las 9.00 hora local (13.00 GMT).

En el plano corporativo, las tecnológicas Intel y Micron subían ambas más de un 9 %. Intel anunció la víspera que fichó a un ejecutivo de la empresa de semiconductores Qualcomm para liderar el campo de inteligencia artificial.

Pfizer, tras publicar sus resultados del primer trimestre en los que superó las expectativas en beneficio e ingresos, apenas notaba un aumento del 0,08 % en bolsa.

Shopify y Paypal empezaban la jornada con pérdidas alrededor del 8 %. Ambas compañías registran caídas de más del 20 % en lo que va de 2026. EFE

jta/jco/psh