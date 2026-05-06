Wall Street abre en verde tras caída del petróleo ante optimismo por un final de la guerra

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Nueva York, 6 may (EFE).- Wall Street abrió en verde este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 1 %, después de que el precio del petróleo cayese más de un 6 % motivado por el optimismo ante un posible final de la guerra en Irán.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 492 puntos, hasta los 49.790; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,77 %, hasta los 7.315 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,95 %, hasta las 25.565 unidades.

La Bolsa de Nueva York vio con buenos ojos las informaciones, publicadas por varios medios, sobre un posible acuerdo cercano entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra tras más de dos meses.

Una fuente cercana a las negociaciones informó a la cadena CNN de que Washington y Teherán se están acercando a un acuerdo sobre un breve memorándum para cesar el conflicto.

Dos funcionarios de la Administración de Donald Trump aseguraron al canal que los mediadores pakistaníes habían trasladado comentarios positivos sobre la postura de los iraníes ante el compromiso de detener las hostilidades.

Por su parte, Trump dijo este miércoles que si Irán acepta las condiciones acordadas para la paz dará por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

«Si Irán accede a cumplir con lo acordado, lo cual es, quizás, una gran suposición, la ya legendaria operación Furia Épica llegará a su fin, y el bloqueo, sumamente eficaz, permitirá que el estrecho de Ormuz esté abierto para todos, incluido Irán», escribió en su plataforma Truth Social.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó más de un 6 %, por debajo de los 100 dólares el barril, ante la esperanza de una solución sobre Ormuz, clave para buena parte del crudo mundial y cuyo bloqueo ha disparado el mercado del crudo.

La caída del petróleo provocó el retroceso del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que en los últimos días habían crecido como reacción a la amenaza de un reinicio de las hostilidades.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años caía más de cinco puntos básicos, hasta el 4,364 %, y el de los bonos a 30 años restaba más de 3 puntos básicos, hasta el 4,949 %.

Por su parte, el oro ganaba un 2,99 %, hasta los 4.705 dólares la onza, y la plata un 5,63 %, hasta los 77,72 dólares la onza. EFE

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