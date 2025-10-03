Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 0,41 %

Nueva York, 3 oct (EFE).- Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,41 % tras terminar la víspera con récord en sus tres principales índices, mientras el cierre del Gobierno federal en Estados Unidos se adentra en su tercer día.

Diez minutos después del toque de campana, el S&P 500 subía un 0,32 % y el Nasdaq un 0,31%.

Según The Wall Street Journal, los inversores han aumentado sus apuestas sobre un cierre prolongado de la Administración.

En ese caso, la Reserva Federal podría tener que basarse en datos no gubernamentales antes de su reunión de octubre para fijar los tipos de interés en EE.UU.

Los tres principales índices estadounidenses alcanzaron niveles récord el jueves impulsados ​​por las ganancias de Nvidia, que también alcanzaron un máximo histórico.

Entre las empresas que cotizan en el Dow 30, esta mañana reinaba el verde y destacaban las subidas de IBM (1,71 %) y UnitedHealth (1,42 %), frente a las bajadas de Merck (-1,2 %) y Nike (1,09 %).

Por otra parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía esta mañana a 60,91 dólares el barril. EFE

