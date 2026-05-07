Washington acogerá la próxima semana una nueva ronda de contactos entre Israel y el Líbano

1 minuto

Washington, 7 may (EFE).- La ciudad de Washington acogerá el 14 y 15 de mayo una nueva ronda de negociaciones de paz entre Israel y El Líbano, sin participación del grupo chií Hizbulá, informó este jueves el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Israel y El Líbano, que no tienen relaciones diplomáticas, han celebrado hasta ahora en la capital estadounidense dos rondas de contactos, el 14 y el 23 de abril, que sirvieron para acordar un alto el fuego en la ofensiva israelí en territorio libanés.

Tras el segundo encuentro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la tregua se extendía tres semanas más.

Tras el inicio de la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el Ejército israelí comenzó el 2 de marzo una ofensiva en territorio libanés contra Hizbulá, que causó más de 2.300 muertos y un millón de desplazados.

En las conversaciones de paz no participa Hizbulá, aliado de Irán y autor de varios ataques lanzados desde el Líbano sobre Israel.

El Gobierno libanés ha rechazado que Irán negocie en su nombre en las conversaciones que ha mantenido con Estados Unidos en Pakistán y ha apostado por mantener estas negociaciones directas con Israel, que Hizbulá rechaza. EFE

er/psh