Wright: Chevron puede elevar producción petrolera en Venezuela a 300.000 barriles diarios

Caracas, 12 feb (EFE).- El secretario de energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo este jueves que «no hay duda» de que la estadounidense Chevron puede aumentar su producción a 300.000 barriles diarios de petróleo en Venezuela, tras visitar los campos de crudo que opera la compañía en el país caribeño.

«Se trata de lograr que los dos acuerdos, político y económico, sean lo más fluidos entre nuestros países, pero no cabe duda de que Chevron pueda aumentar la producción de esta instalación, esta zona, a los 300.000 barriles por día, no hay ninguna duda al respecto», dijo Wright, según una traducción del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Chevron es la única petrolera estadounidense que hasta ahora opera en Venezuela y su producción durante buena parte de 2025 se calculó entre 225.000 y 240.000 barriles, según expertos.

La compañía tiene una participación minoritaria en empresas mixtas con la estatal PDVSA y desarrolla cuatro proyectos petroleros y uno de gas en Venezuela.

Wright visitó este jueves, junto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, las plantas que opera Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco, una zona que se extiende por el este del país y que contiene las mayores reservas probadas de crudo en el mundo, en el marco de un histórico acuerdo energético a largo plazo del cual no se conocen detalles.

Esta zona abarca 55.314 kilómetros cuadrados y está ubicada al sur de los estados de Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro (este).

Según PDVSA, contiene el 87 % de las reservas venezolanas, lo que la convierte en «la mayor reserva de crudo en el mundo», con capacidad para satisfacer la demanda energética global durante tres siglos.

La visita de Wright es también la primera de un alto funcionario de EE.UU. tras el ataque militar de enero pasado, durante el que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera.

En la víspera de la visita, el Departamento del Tesoro de EE.UU. relajó las restricciones para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

El pasado 29 de enero, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abre el sector petrolero a la inversión privada y extranjera.EFE

