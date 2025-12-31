Xi reclama un “buen comienzo” del nuevo plan quinquenal y políticas económicas más activas

2 minutos

Pekín, 31 dic (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, instó este miércoles a lograr un «buen comienzo» del próximo plan quinquenal (2026-2030) y avanzó que China aplicará políticas macroeconómicas «más proactivas y eficaces» para sostener el crecimiento y la estabilidad en un contexto internacional complejo.

Xi realizó estas declaraciones durante una recepción de Año Nuevo organizada en Pekín por el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), el máximo órgano asesor del país, donde subrayó que «el plano ya está trazado» y llamó a «trabajar con determinación» para avanzar en la modernización del país.

El mandatario calificó 2025 de año «extraordinario», en el que China habría cumplido sus principales objetivos de desarrollo económico y social, manteniendo la estabilidad general y mostrando, según dijo, «resiliencia y vitalidad» pese a las dificultades internas y externas.

El ejercicio también marcó el cierre del 14º plan quinquenal (2021-2025), periodo en el que, afirmó, la fortaleza económica y tecnológica del país alcanzó «un nuevo nivel».

De cara a 2026 Xi pidió aplicar de forma «plena, precisa y coherente» la nueva filosofía de desarrollo, acelerar la construcción de un nuevo modelo económico y priorizar un crecimiento de «alta calidad», combinando mejoras cualitativas con una «expansión cuantitativa razonable».

Asimismo, reiteró el principio oficial de «progresar manteniendo la estabilidad» y la necesidad de preservar la cohesión social.

En su intervención, el líder chino también destacó el papel de la CCPPCh en el nuevo ciclo político-económico, instando al órgano consultivo a centrar sus trabajos en la elaboración y aplicación del 15º plan quinquenal, aportando propuestas y consensos que respalden las prioridades del Ejecutivo.

El mensaje de Xi refuerza las señales recientes de Pekín en favor de un mayor apoyo macroeconómico en 2026, en un momento en el que la segunda economía mundial afronta desafíos como la debilidad del consumo interno, la crisis del sector inmobiliario y un entorno comercial global más incierto.

China aspira a iniciar el nuevo periodo de planificación con una base sólida que permita sostener el crecimiento a medio plazo y avanzar en su estrategia de modernización, innovación tecnológica y autosuficiencia económica, objetivos que el Gobierno considera clave en un escenario de rivalidad estratégica con Estados Unidos y de tensiones geopolíticas persistentes. EFE

