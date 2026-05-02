Ya son cuatro los gazatíes muertos por ataques del Ejército israelí este sábado

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Jerusalén, 2 may (EFE).- El Ejército israelí mató este sábado a al menos cuatro palestinos al sur de la Franja en varios ataques, según informaron fuentes militares israelíes.

«En varios incidentes ocurridos hoy, tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operan en el sur de la Franja de Gaza identificaron a cuatro terroristas que cruzaron la Línea Amarilla y se acercaron a las tropas, representando una amenaza inmediata», sostiene un comunicado castrense, aludiendo a la divisoria tras la que se mantienen apostados sus efectivos.

La nota del Ejército añade que sus tropas abrieron fuego contra los supuestos milicianos para «neutralizar la amenaza».

Según informaron empleados del hospital gazatí de Al Nasser, una de las víctimas, identificada como Amar Talal Ahmad Abu Shab, murió por fuego del ejército israelí en Al Satr, en la zona norte de la localidad gazatí de Jan Yunis (sur de la Franja).

Además, un dron de reconocimiento israelí atacó la zona oriental de la ciudad de Deir al Balah (centro de la Franja), hiriendo a al menos una persona que fue trasladada al Hospital de los Mártires de Al Aqsa, según informaron fuentes de ese centro médico.

Pese al alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, Israel ha seguido lanzando ataques diarios en la Franja de Gaza. Desde entonces, su Ejército ha matado a más de 828 personas y ha dejado a más de 2.342 heridos, según el último recuento del Ministerio de Sanidad del enclave.

Desde el 7 de octubre de 2023, día en que Israel comenzó su ofensiva contra la Franja en respuesta a los ataques terroristas liderados por Hamás, Sanidad gazatí sitúa en 72.608 los fallecidos por la ofensiva israelí y en 172.445 los heridos. EFE

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