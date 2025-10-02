The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Zelenski denuncia un ataque ruso a la subestación que alimenta el sarcófago de Chernóbil

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Kiev, 2 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció un ataque ruso con más de veinte drones contra una subestación eléctrica en Slavútich, en el norte de Kiev, que provocó un apagón de más de tres horas en el sarcófago donde se custodian los residuos del accidente nuclear en la central de Chernóbil.

«Un ataque ruso contra una de nuestras subestaciones energéticas en Slavútich provocaron un apagón que duró más de tres horas en las instalaciones de la antigua Central Nuclear de Chernóbil”, dijo en redes sociales Zelenski, que agregó que entre las instalaciones afectadas estuvo el sarcófago.

Zelenski dijo que el ataque, ejecutado por los rusos en varias oleadas para complicar la respuesta ucraniana, fue claramente deliberado.

“Los rusos no podían no saber que atacar infraestructura en Slavútich tendría consecuencias para Chernóbil”, escribió el presidente ucraniano, que explicó que algunos de los drones fueron derribados.

Zelenski también advirtió de que la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa y ocupada por Rusia desde los primeros días de esta guerra, lleva ocho días parada debido a bombardeos rusos cerca de la infraestructura que dañaron las líneas eléctricas que la conectan al sistema.

El presidente ucraniano pidió que Rusia dé acceso a especialistas ucranianos para reconectar la central al sistema eléctrico y restablecer su actividad.

“Rusia está creando de forma intencionada un riesgo de incidentes radiológicos, aprovechándose, desafortunadamente, de la posición débil del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y de su director general, Rafael Grossi, así como de la dispersión de la atención global”, remachó Zelenski.

El mandatario pidió a Europa, EE.UU., el G7 y el G20 que castiguen a Rusia por poner en riesgo la seguridad nuclear. EFE

mg/cae/llb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR