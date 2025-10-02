Zelenski denuncia un ataque ruso a la subestación que alimenta el sarcófago de Chernóbil

2 minutos

Kiev, 2 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció un ataque ruso con más de veinte drones contra una subestación eléctrica en Slavútich, en el norte de Kiev, que provocó un apagón de más de tres horas en el sarcófago donde se custodian los residuos del accidente nuclear en la central de Chernóbil.

«Un ataque ruso contra una de nuestras subestaciones energéticas en Slavútich provocaron un apagón que duró más de tres horas en las instalaciones de la antigua Central Nuclear de Chernóbil”, dijo en redes sociales Zelenski, que agregó que entre las instalaciones afectadas estuvo el sarcófago.

Zelenski dijo que el ataque, ejecutado por los rusos en varias oleadas para complicar la respuesta ucraniana, fue claramente deliberado.

“Los rusos no podían no saber que atacar infraestructura en Slavútich tendría consecuencias para Chernóbil”, escribió el presidente ucraniano, que explicó que algunos de los drones fueron derribados.

Zelenski también advirtió de que la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa y ocupada por Rusia desde los primeros días de esta guerra, lleva ocho días parada debido a bombardeos rusos cerca de la infraestructura que dañaron las líneas eléctricas que la conectan al sistema.

El presidente ucraniano pidió que Rusia dé acceso a especialistas ucranianos para reconectar la central al sistema eléctrico y restablecer su actividad.

“Rusia está creando de forma intencionada un riesgo de incidentes radiológicos, aprovechándose, desafortunadamente, de la posición débil del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y de su director general, Rafael Grossi, así como de la dispersión de la atención global”, remachó Zelenski.

El mandatario pidió a Europa, EE.UU., el G7 y el G20 que castiguen a Rusia por poner en riesgo la seguridad nuclear. EFE

