Zelenski dice que hablará con sus aliados europeos antes de su reunión con Trump

1 minuto

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski mantendrá una conversación telemática con sus aliados de la UE durante una escala en Canadá, según indicó este sábado a la prensa mientras vuela a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump el domingo.

«Estamos volando ahora mismo a Florida, Estados Unidos. De camino, haremos una parada en Canadá. Me reuniré con el primer ministro canadiense (Mark) Carney. Juntos, tenemos planeado hablar por vía telemática con líderes europeos», indicó Zelenski.

bur-asy/avl/mab