Zelenski dice que Kiev se abstendrá de atacar a Rusia si el Kremlin cumple con su tregua

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Kiev, 7 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este jueves que Ucrania se abstendrá de lanzar ataques de larga distancia contra Rusia durante la tregua de dos días anunciada por el Kremlin con motivo de la conmemoración el sábado de la victoria soviética sobre los nazis, si Moscú cumple con su alto el fuego.

«La posición ucraniana no puede ser más transparente y clara. Ucrania actuará con reciprocidad. Si hay tregua no habrá sanciones ucranianas de largo alcance», dijo Zelenski en su discurso vespertino a la nación, horas antes de la entrega en vigor de la tregua, en alusión a los ataques ucranianos de larga distancia contra infraestructuras energéticas y objetivos estratégicos rusos.

Zelenski llama a estos ataques «sanciones de largo alcance» al tener, según él, efectos similares a los de las sanciones internacionales sobre la industria petrolera rusa, con la que el Kremlin financia su esfuerzo de guerra.

El presidente ucraniano volvió a recriminar a Rusia que no haya aceptado la tregua indefinida que Ucrania propuso a partir de la medianoche del miércoles y condenó varios ataques que Rusia habría llevado a cabo durante la jornada de este jueves contra trenes e infraestructuras energéticas ucranianas.

Zelenski recriminó en su alocución al presidente ruso, Vladímir Putin, que busque con esta tregua poder celebrar sin la amenaza de los drones ucranianos el tradicional desfile del 9 de mayo, cuando Rusia conmemora la victoria soviética en la II Guerra Mundial sobre los nazis, y lamentó que esta tregua rusa dure sólo dos días.

El líder de Kiev reprochó asimismo al Kremlin sus amenazas de bombardear de forma masiva el centro de la capital ucraniana si se producen ataques en el desfile del 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú, que, según ha anunciado el Ministerio de Defensa ruso, se celebrará por primera vez en lustros sin tanques, misiles ni el equipamiento militar habitual.

Ucrania ha interpretado este formato reducido para el acto central del 9 de mayo como un reconocimiento por parte del Rusia de su incapacidad para garantizar su seguridad ante los ataques ucranianos contra el corazón mismo del poder ruso. EFE

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