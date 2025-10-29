Zelenski felicita a Milei por el triunfo de su partido en las elecciones legislativas

Kiev, 29 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, felicitó este miércoles por teléfono a su homólogo argentino, Javier Milei, por la victoria del partido de este último en las elecciones celebradas para renovar parte del Parlamento bicameral argentino.

«La Argentina está haciendo mucho para alcanzar el éxito y fortalecerse, y sinceramente deseamos que siga avanzando en la implementación de todas las reformas necesarias», escribió Zelenski en la red social X tras hablar con Milei.

El presidente ucraniano explicó también que durante la conversación volvió a invitar a Milei a visitar Ucrania y a trabajar para intensificar las relaciones bilaterales entre ambos países.

«Realmente tenemos muchos proyectos que podemos llevar a cabo juntos», señaló Zelenski.

Milei invitó a Zelenski a su toma de posesión como presidente, después de ser durante su campaña uno de los pocos líderes sudamericanos que apoyó a Ucrania abiertamente en la guerra con Rusia.

Pero las expectativas de Kiev sobre el relanzamiento de las relaciones que podía suponer la llegada a la Presidencia argentina de Mieli no se han cumplido por el momento.

Zelenski no ha vuelto a Argentina tras su viaje para la asunción presidencial de Milei, y éste último no ha visitado por el momento Ucrania pese a las repetidas invitaciones de Kiev. EFE

