Zelenski ofrece el cargo de jefe de su gabinete al responsable de la inteligencia militar

1 minuto

Berlín, 2 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este viernes que ha ofrecido el cargo de jefe de su gabinete a Kiril Budanov, actual responsable de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR).

«Me reuní con Kiril Budanov y le ofrecí el cargo de jefe de la Oficina de la Presidencia de Ucrania», reveló Zelenski en un mensaje publicado en Telegram, después de que en noviembre anunciara la dimisión del que había ocupado la dirección del gabinete del jefe de Estado, Andrí Yermak, investigado por las autoridades de lucha contra la corrupción. EFE

