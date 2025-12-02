Zelenski pide a Irlanda apoyo para llevar a Rusia ante un tribunal internacional

Dublín, 2 dic (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció este martes el «firme apoyo» que brinda Irlanda para lograr un «final justo» a la guerra provocada por la invasión de Rusia y por la que se país debe rendir cuentas, dijo, ante un tribunal internacional.

«Nadie puede mentir al mundo entero todo el tiempo, ni siquiera Putin», aseguró el líder ucraniano en una intervención ante los miembros de las dos cámaras del Parlamento de Dublín, al término de su primera visita de Estado a la República de Irlanda, un país tradicionalmente neutral.

Zelenski instó a los legisladores a que no «miren a otra parte» ni «pasen página» y abogó por que el Gobierno irlandés adopte un «papel activo» en el establecimiento de un tribunal internacional en el que el «agresor rinda cuentas por lo que ha hecho».

Agradeció asimismo la generosidad de este país para acoger a sus compatriotas desplazados. Según cifras oficiales, Irlanda ha acogido desde febrero de 2022 más de 120.000 refugiados ucranianos, la mayoría de los cuales siguen viviendo en la isla.

Antes, el presidente mantuvo un encuentro bilateral con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, quien anunció que destinará 125 millones de euros adicionales a un fondo de ayuda «no letal» para Ucrania.

Ambos mandatarios firmaron la llamada Hoja de Ruta 2030 de Asociación entre Ucrania e Irlanda, un plan que extiende la cooperación iniciada en 2024 y eleva hasta 200 millones de euros la ayuda aportada este año por el Ejecutivo de Dublín.

En busca de una paz «decente y digna»

En una rueda de prensa posterior, Zelenski analizó la evolución de las negociaciones sobre el plan de paz propuesto por Estados Unidos, cuya administración está adoptando «serias medidas» para acabar con la guerra y lograr una paz «decente y digna».

El líder ucraniano fue informado este martes por su equipo negociador de los resultados de los contactos con representantes de EE.UU. que tuvieron lugar el domingo y el lunes en Miami.

«(He recibido) un informe detallado por parte de la delegación ucraniana después de todas sus reuniones en Estados Unidos. Hemos hablado en persona de asuntos que no pueden tratarse por teléfono», dijo en sus redes sociales el presidente, que no reveló ninguna información nueva sobre lo acordado con los emisarios de la Casa Blanca en Florida.

Como parte de estos esfuerzos diplomáticos, el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, se reúne hoy con el presidente ruso, Vladímir Putin, para presentarle las conclusiones de los contactos mantenidos por el propio Witkoff y el resto de negociadores estadounidenses con los ucranianos en Florida.

A este respecto, Zelenski avanzó en Dublín que espera «señales» de ese encuentro en Rusia y si son positivas, agregó, sus representantes volverán a reunirse con la delegación estadounidense.

«Tendrán que informarnos inmediatamente después de la reunión (…) En función de esas señales, y de cómo sean, se decidirán los pasos a seguir», expuso el presidente.

«Si hay juego limpio con nuestros socios, si se percibe como tal, quizá entonces nos reuniremos muy pronto. Ya veremos a qué nivel», añadió Zelenski, quien se declaró dispuesto, en ese caso, a reunirse cara a cara con el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Estoy preparado. Todo depende de las negociaciones de hoy», subrayó.

Martin, por su parte, reafirmó su total compromiso con la posición de Zelenski: «Necesitamos un acuerdo de paz necesitamos una tregua. Está muriendo demasiada gente en esta horrible guerra».

El jefe del Ejecutivo irlandés, de coalición entre centristas y democristianos, acusó al presidente ruso, Vladímir Putin, despreciar completamente «el valor de la vida humana» y de buscar ventajas negociadoras intensificando sus ataques contra la población ucraniana.

«La paz llegará a Ucrania. Espero profundamente que ese día llegue pronto», señaló Martin, quien añadió que una de las garantías más importantes para la futura libertad de Ucrania es su adhesión a la UE. EFE

