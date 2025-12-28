Zelenski recibe apoyo de europeos y Canadá antes de reunión con Trump

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, obtuvo el sábado renovadas expresiones de apoyo de sus aliados europeos y de Canadá, antes de una reunión crucial con el presidente estadounidense Donald Trump, y después de que Rusia realizara nuevos ataques contra Kiev.

Rumbo a Florida para el encuentro con Trump, el mandatario ucraniano hizo escala en Halifax, donde habló con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Luego, en una videoconferencia, conversó con líderes de la Unión Europea (UE), de la OTAN y mandatarios europeos, quienes le brindaron su «pleno apoyo», según el canciller alemán Friedrich Merz.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró que un plan para terminar el conflicto con Rusia debe preservar la «soberanía» y la «integridad» de Ucrania.

Según Zelenski, la última ofensiva rusa demuestra que Moscú no tiene intención de poner fin a la invasión que lanzó en febrero de 2022 y que ha causado decenas de miles de muertos.

«Este ataque es, otra vez, la respuesta de Rusia a nuestros esfuerzos de paz. Y esto realmente demostró que (el presidente ruso Vladimir) Putin no quiere la paz, y nosotros sí queremos la paz», afirmó Zelenski en Halifax.

Carney fue enfático: «Tenemos las condiciones (…) para una paz justa y duradera, pero eso requiere una Rusia dispuesta, y la barbarie que vimos anoche (…) demuestra lo importante que es que nos mantengamos del lado de Ucrania».

Rusia ha acusado a Ucrania y a sus aliados europeos de intentar «torpedear» un plan previo, mediado por Estados Unidos, para detener los combates.

Además de los ataques nocturnos, Moscú también reivindicó la toma de dos localidades más en el este de Ucrania, Mirnogrado y Guliaipolé.

«Si las autoridades de Kiev no quieren resolver este asunto pacíficamente, solucionaremos todos los problemas que tenemos delante por medios militares», advirtió Putin el sábado.

El último ataque contra Kiev duró unas 10 horas, dejó dos muertos y decenas de heridos, y cortó la electricidad y la calefacción a más de un millón de habitantes de la región en medio de temperaturas gélidas, según las autoridades ucranianas.

«Los representantes rusos se enredan en largas conversaciones, pero en realidad (…) no quieren poner fin a la guerra y buscan aprovechar cada oportunidad para causar a Ucrania un sufrimiento aún mayor», señaló Zelenski, quien dijo que unos 500 drones y 40 misiles habían caído sobre Kiev y sus alrededores.

La vecina Polonia, miembro de la OTAN, movilizó aviones y puso en alerta sus defensas aéreas durante el ataque, informó su ejército en redes sociales.

– «Garantías de seguridad sólidas» –

La reunión del domingo en Florida se centrará en un nuevo plan de 20 puntos que congelaría la línea del frente en las posiciones actuales, pero abriría la puerta a que Ucrania retire sus tropas del este, donde podrían crearse zonas desmilitarizadas, según detalló Zelenski esta semana.

El dirigente ucraniano indicó que hay desacuerdos entre Kiev y Washington sobre la región oriental del Donbás, controlada en su mayor parte por Rusia.

Washington presiona a Kiev para que se retire del 20% de territorio que controla en la región de Donetsk, parte del Donbás, principal exigencia territorial de Moscú.

El plan actualizado de Washington también propone un control conjunto estadounidense-ucraniano-ruso de la central de Zaporiyia, la mayor planta atómica de Europa, que Rusia tomó durante la invasión.

Zelenski afirmó que sólo se podrá ceder territorio si el pueblo ucraniano lo aprueba en referéndum.

Ucrania obtuvo concesiones respecto al anterior plan en 28 puntos presentado por Washington, considerado muy sesgado en favor de los intereses rusos.

El plan incluye una serie de acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Ucrania sobre garantías de seguridad, reconstrucción y economía, así como un fuerte apoyo económico europeo.

Trump advirtió el viernes que no hay nada asegurado hasta que él dé su visto bueno. Zelenski «no tiene nada hasta que yo lo apruebe», aseguró al medio Politico. «Veremos con qué llega».

Zelenski indicó que su reunión con Trump buscaba reducir al mínimo los asuntos sin resolver y subrayó que, para Ucrania, «las garantías de seguridad deben ser sólidas».

También dijo que se está discutiendo con Estados Unidos una hoja de ruta para la reconstrucción de Ucrania, que requerirá entre 700.000 y 800.000 millones de dólares.

Tras la partida de Zelenski a Estados Unidos, la agencia anticorrupción de Ucrania acusó a varios diputados de aceptar sobornos, y anunció que intentó allanar varias oficinas, pero se lo impidieron las fuerzas de seguridad.

La presidencia ucraniana ya se vio desestabilizada en noviembre por un gran escándalo de corrupción relacionado con la malversación de casi 100 millones de dólares en el sector energético.

