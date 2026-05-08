Zelenski visita el frente y denuncia que Rusia no reduce ataques pese a tregua declarada

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Kiev, 8 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha visitado este viernes las unidades ucranianas que combaten en el frente de Oleksandrivka (sureste), desde donde ha denunciado que las fuerzas rusas continúan sus ataques contra posiciones enemigas pese a la declaración de un alto el fuego.

“Pese al alto el fuego anunciado, el enemigo no ha reducido la intensidad de sus asaltos”, escribió Zelenski en sus redes sociales tras ser informado por sus militares de la situación sobre el terreno, coincidiendo con el primer día de la tregua de 48 horas declarada a partir de la pasada medianoche por el Kremlin.

Zelenski también habló con los militares de las unidades a las que visitó sobre la situación de los combatientes extranjeros que luchan en sus filas, el uso de vehículos terrestres no tripulados para proteger a los soldados en el frente y los suministros de vehículos blindados y de munición para artillería.

El presidente ucraniano también condecoró a los militares de la 31.º y la 67.º Brigada Mecanizada Separada, dos de las formaciones que visitó en este desplazamiento al frente.EFE

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