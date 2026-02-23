“أنثروبيك” الأميركية للذكاء الاصطناعي تتّهم شركات صينية منافسة باستخدام نموذجها “كلود” لتطوير قدراتها

afp_tickers

3دقائق

اتّهمت شركة أنثروبيك الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الإثنين ثلاث شركات صينية منافسة بتطوير برامجها عبر استخدام قدرات روبوت الدردشة “كلود”، في حملة وصفتها بأنها سرقة للملكية الفكرية على نطاق صناعي.

وقالت “أنثروبيك” إن شركات “ديب سيك” و”مونشوت إيه آي” و”ميني ماكس” استخدمت تقنية تُعرف باسم “التقطير” (“distillation”)، أي استخدام مخرجات نظام ذكاء اصطناعي أكثر قوة لرفع أداء نظام أقل قدرة على نحو سريع.

وتابعت الشركة في بيان “إن هذه الحملات تزداد حدة وتعقيدا”، لافتة إلى أن “هامش التحرك ضيق”.

ويُعد التقطير ممارسة شائعة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وغالبا ما تستخدمه شركات لإنشاء نسخ أقل تكلفة وأصغر حجما من نماذجها الخاصة.

هذه الممارسة تصدّرت العناوين الإخبارية في العام الماضي عندما أُطلق نموذج توليدي منخفض التكلفة من شركة “ديب سيك” وجاء أداؤه مماثلا لـ”تشات جي بي تي” وغيره من أبرز روبوتات الدردشة الأميركية، ما قلب رأسا على عقب المفاهيم التي تعتبر أن هذا القطاع الحساس تهيمن عليه الولايات المتحدة.

وقالت “أنثروبيك” إن هذه الشركات حقّقت غاياتها عبر نحو 16 مليون تفاعل مع نموذج “كلود” و24 ألف حساب مزيف.

وقد أتاح ذلك للشركات الثلاث استخلاص قدرات لم تكن قد طوّرتها على نحو مستقل، وبكلفة شبه معدومة، وفي الوقت نفسه الالتفاف على ضوابط تصدير التكنولوجيا الأميركية المتقدمة التي تهدف إلى الحفاظ على تفوّق الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

واعتبرت الشركة أن هذه الممارسة تشكل خطرا على الأمن القومي، وأشارت إلى أن النماذج التي تُبنى عبر “التقطير” غير المشروع، من غير المرجح أن تحافظ على الضوابط الأمنية المصمّمة لمنع سوء الاستخدام، على غرار القيود المفروضة على المساعدة في تطوير أسلحة بيولوجية أو تفعيل الهجمات الإلكترونية.

في وقت سابق من الشهر الحالي، وجّهت “أوبن إيه آي”، منافسة “أنثروبيك” ومطوِّرة “تشات جي بي تي”، اتهامات مشابهة أشارت فيها إلى استخدام شركات صينية تقنية “التقطير” في إطار الاستفادة المجانية من القدرات التي طوّرتها هي وغيرها من الشركات الأميركية الرائدة.

ارب/ود/جك