“إيني” تعلن اكتشاف مخزونات غاز جديدة قبالة سواحل مصر على البحر المتوسط

اكتشفت شركة النفط والغاز الإيطالية العملاقة “إيني” بئرا جديدة للغاز قبالة سواحل البحر المتوسط المصرية بقدرة إنتاجية تبلغ نحو تريليوني قدم مكعب، فيما تواجه مصر صعوبات في توفير الطاقة جراء حرب الشرق الأوسط.

وأعلنت الشركة في بيان الثلاثاء أن الموقع المكتشف حديثا يقع في منطقة التمساح على بعد 70 كيلومترا من شاطئ البحر المتوسط “وتشير التقديرات الأولية إلى وجود حوالي تريليوني قدم مكعب من الغاز في الموقع و130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة”.

ووصفت وزارة البترول المصرية الكشف بأنه “واعد” و”هام”، وقالت إنه يأتي في إطار “السياسات التحفيزية التي تبنتها الوزارة وسداد مستحقات الشركاء، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعي وخفض فاتورة الاستيراد”.

وأضافت الوزارة في بيان “تجري حاليا أعمال تجهيز البئر للاختبار وتحديد معدلات الإنتاج ومن المقرر وضعه على خريطة الإنتاج عقب استكمال أعمال التنمية التي تشمل إنشاء منصة إنتاج بحرية وحفر آبار تقييمية وتنموية”.

وتعاني مصر في الأسابيع الأخيرة من نقص في إمدادات الغاز من قطر وإسرائيل مع استمرار الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران التي امتدت إلى جميع بلدان منطقة الخليج، وهي مصدر رئيسي لإمدادات الطاقة المصرية.

وبحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ازدادت فاتورة استيراد الطاقة الشهرية في مصر أكثر من مرتين بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس لتصل إلى 2,5 مليار دولار.

والشهر الماضي أعلنت مصر عن اكتشاف مخزون آخر من الغاز في الصحراء الغربية بالتعاون مع شركة أباتشي الأميركية من المتوقع أن يحقق “معدلات إنتاج يومية تُقدر بنحو 26 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و 2700 برميل متكثفات” بحسب وزارة البترول المصرية.

وتواجه مصر صعوبات في تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة.

وفي عام 2015 تجددت آمال الاكتفاء الذاتي باكتشاف حقل ظهر، أكبر حقل غاز في البحر الأبيض المتوسط باحتياطيات تُقدّر بنحو ٣٠ تريليون قدم مكعب.

غير أن استراتيجية مصر النفطية ركزت في السنوات الأخيرة على معالجة وتصدير الغاز باستخدام محطات التسييل المصرية لتصدير الغاز البحري من مصر ودول أخرى مثل قبرص.

