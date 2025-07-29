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“بوينغ” تسجّل خسائر أدنى من المتوقع في الربع الثاني

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أعلنت مجموعة “بوينغ” الأميركية لصناعة الطائرات الثلاثاء عن خسائر صافية تراجعت إلى النصف بحدود 697 مليون دولار في الربع الثاني من العام، وأتت أدنى من توقّعات الأسواق “في بيئة عالمية قيد التغيّر”.

وشدّد كيلي أوربرغ الذي يتولّى إدارة المجموعة منذ آب/أغسطس 2024 عندما كانت الشركة تواجه أزمة عميقة، في رسالة إلى الموظّفين على أن الوضع يتحسّن أسرع من المتوقّع، موضحا أن “بوينغ” دخلت فترة استقرار.

وبين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، حقّقت المجموعة رقم أعمال بمقدار 22,75 مليار دولار، أي أكثر بـ35 % من الفترة عينها من العام الماضي.

وكانت “بوينغ” في تلك الفترة قد جمّدت الإنتاج ومن ثمّ عمليات التسليم، بعد حادث تعرّضت له في كانون الثاني/يناير 2024 طائرة من طراز “737 ماكس 9” تابعة لشركة “ألاسكا إيرلاينز” وتمثل بفقدان قطعة من هيكلها بعيد إقلاعها.

وتتلّقى الشركة حوالى 60 % من ثمن طائراتها عند تسليمها للزبائن.

وبلغت الخسائر الصافية في الربع الثاني من العام 697 مليون دولار، في مقابل 1,44 مليار قبل سنة.

وسبق أن توقع محلّلون خسائر أعلى ورقم أعمال بحدود 22,15 مليار دولار. 

وشهدت أسهم “بوينغ” ارتفاعا في قيمتها خلال التبادلات الإلكترونية قبل افتتاح بورصة نيويورك.

وقال أورتبرغ في رسالته إلى الموظّفين “معا حقّقنا نجاحات بارزة تنمّ عن ثقة الزبائن في منتجاتنا وخدماتنا”.

وأكّد أن “التغيير يستغرق وقتا لكننا بدأنا نلحظ الفرق في أدائنا”، مشيرا إلى أن المجموعة تسير في “الاتّجاه الصحيح وتتقدّم”.

الم/م ن/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية