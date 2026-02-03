“بي واي دي” الصينية بصدد تصميم طراز جديد مخصص للهند (نائبة الرئيس)

تعمل “بي واي دي” الصينية، أكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم، على تصميم طراز جديد للهند، في خضم سعيها لتعزيز نموها السريع حول العالم، وفق ما أفادت نائبة رئيس الشركة ستيلا لي وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقالت لي إن المهندسين في مقر “بي واي دي” في شنجن في جنوب الصين، يعملون على التصميم، علما بأن موعد إطلاق الطراز لم يُعلن بعد.

ولفتت لدى مشاركتها في القمة العالمية للحكومات في دبي إلى أن “الهند هي سوق لنا، لكن علينا بذل مزيد من الجهود”.

وباعت الشركة التي تأسّست في العام 1995 وكانت متخصّصة أساسا في تصنيع البطاريات، 2,26 مليون سيارة كهربائية العام الماضي، متخطية بذلك منافستها “تيسلا” المملوكة لإيلون ماسك.

وأعلنت لي أن الشركة الصينية تخطّط حاليا لـ”إطلاق طراز جديد مخصّص للهند”، دون الغوص في أي تفاصيل.

وقالت “يعمل فريقي على ذلك، لكن ما زال هناك عمل يتعين القيام به”. ونفت لي صحة تقرير كان أشار إلى أن “بي واي دي” تخطّط لإنشاء مصنع لتجميع السيارات في الهند.

والعلاقات بين أكبر بلدين من حيث التعداد السكاني تشهد تحسنا بعد اشتباك حدودي سجّل بينهما في العام 2020، وقد استؤنفت في تشرين الأول/أكتوبر الرحلات الجوية المباشرة بينهما بعدما توقّفت مدى خمسة أعوام.

تتطلّع “بي واي دي” حاليا إلى تحقيق نمو خارجي هذا العام بنسبة 24 بالمئة “بالحد الأدنى”، بما يعادل 1,3 مليون سيارة، بما في ذلك الطرازات الهجينة.

وتسجّل مبيعات الشركة في الصين تراجعا منذ عدّلت الحكومة برنامج إعاناتها للسيارات الكهربائية، وقد واصلت الأرقام في كانون الثاني/يناير الانخفاض للشهر الخامس على التوالي.

وقالت لي إن تركيز “بي واي دي” منصب على “كل الأسواق باستثناء الولايات المتحدة” حيث تخضع الواردات الصينية لسوم جمركية باهظة.

رغم تحذيرات من تباطؤ النمو في أوروبا حيث تفوّقت السيارات الهجينة في العام الماضي على تلك العاملة بالوقود، قالت لي إن الطرازات الجديدة ستشكل رافعة للمبيعات.

ولفتت إلى أن الطرازات الهجينة ذات المدى الأطول موجّهة “إلى أشخاص لا يثقون بالسيارات الكهربائية”، معتبرة أن هذه الطرازات “تغيّر المعادلة”.

وبعدما أعلنت الصين حظر المقابض المخفية للأبواب بسبب مخاوف تتّصل بالسلامة، ستطرح “بي واي دي”، وفق لي، خاصية المقابض الميكانيكية في طرازاتها المخصّصة للأسواق الخارجية أيضا.

